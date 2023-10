À l’approche de l’automne, nos cheveux connaissent une chute plus prononcée

Lors de cette saison, notre chevelure est soumise à diverses agressions telles que l’exposition prolongée au soleil, le contact avec l’eau chlorée ou salée lors de nos baignades. Notre état psychique peut également influencer la santé de nos cheveux, notamment le stress lié au retour à la routine.

La fin du cycle capillaire et la protection contre les UV #

En automne, on constate souvent une perte de cheveux plus importante car c’est la période de fin de vie pour les fibres capillaires qui tombent pour faire place aux nouvelles pousses.

Il est donc essentiel de prendre soin de ses cheveux pendant les mois d’été pour éviter ce problème. N’oubliez pas de protéger votre cuir chevelu et vos fibres capillaires des rayons UV, responsables de déshydratation et de fragilisation.

Appliquer des traitements fortifiants et anti-chute #

Pour éviter la casse ou la chute des cheveux à l’arrivée de l’automne, il convient d’utiliser des soins adaptés permettant de renforcer les racines et les fibres. Vous pouvez notamment opter pour un shampoing comme l’Absolute Vitality d’Elenature pour fortifier votre chevelure, puis appliquer un masque nourrissant intense tel que le Réparation Extrême, qui restruture en profondeur les fibres.

Masser son cuir chevelu #

En complément des soins appliqués, masser son cuir chevelu peut donner de très bons résultats. A l’aide de vos doigts, effectuez un massage quotidien durant quelques minutes. Cette technique favorise la circulation sanguine et apporte tous les éléments nécessaires à la densification du bulbe capillaire.

L’alimentation, un facteur clé pour la santé des cheveux #

Selon les causes, la chute des cheveux peut être ralentie voire stoppée grâce à une alimentation équilibrée. Veillez à privilégier les aliments riches en fer, vitamine C, zinc ou vitamine B8 qui amélioreront la santé de votre chevelure.

Pratiquer des activités relaxantes #

Afin de réduire le stress lié à la rentrée et favoriser la détente, n’hésitez pas à pratiquer des activités sportives ou culturelles. Celles-ci vous permettront de prendre du recul et de mieux décompresser.

Consulter un dermatologue si nécessaire #

Si malgré toutes ces précautions, vous pensez que votre perte de cheveux est due à d’autres raisons, consultez un dermatologue. Ce spécialiste pourra vous prescrire les compléments alimentaires et/ou médicaments adaptés pour densifier les racines capillaires, limiter la chute de cheveux et favoriser leur repousse.

En résumé, pour prévenir et traiter la perte de cheveux en automne, il est important d’adopter des gestes simples et efficaces : protéger sa chevelure des agressions estivales, appliquer des soins fortifiants et anti-chute, masser son cuir chevelu, avoir une alimentation équilibrée, pratiquer des activités relaxantes et consulter un dermatologue si besoin.