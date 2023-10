La frange fait son come-back : voici comment l’adapter selon la forme de votre visage

Mais pour réussir ce pari capillaire, il est essentiel de choisir la frange qui convient le mieux à votre morphologie. Décryptage des différentes options selon votre forme de visage.

Visage ovale : toutes les possibilités s’offrent à vous #

Si votre visage est ovale, alors sachez que vous êtes chanceuse ! Ce type de visage se caractérise par des traits fins, un front symétrique et une mâchoire plutôt étroite. La bonne nouvelle, c’est que cette forme permet d’adopter n’importe quelle frange : du court au long, en passant par l’épais ou encore dégradée. Toutefois, il vaut mieux éviter les franges trop longues qui risquent de tasser le visage.

Tirez parti d’un visage allongé avec une frange droite et longue #

Pour celles qui ont un visage long, les franges recommandées sont les modèles droits et longs, venant atteindre les sourcils ou même légèrement en dessous. Ces franges permettent de rééquilibrer les proportions du visage et d’apporter un effet structurant.

À lire Pour les cheveux fins, la coupe tendance de l’automne 2023 promet du volume

Visage carré : misez sur des franges adoucissantes #

Un visage carré se distingue par une ligne horizontale prononcée, un front large et une mâchoire saillante. Lorsqu’il s’agit de choisir la bonne frange avec ce type de visage, l’idée est d’adoucir les traits en les arrondissant légèrement. Pour cela, préférez des franges fines et effilées, comme celles asymétriques qui commencent courtes, puis descendent sur la joue. Vous pouvez également opter pour des franges rideau qui sont actuellement en vogue. En revanche, les franges droites auront tendance à accentuer les angles du visage.

Affinez un visage rond avec des franges courtes et effilées #

N’en déplaise aux adeptes de l’apparence enfantine, un visage rond peut parfois être source de complexe ! Mais celui-ci présente aussi l’avantage d’offrir un air jeune et frais. Selon vos désirs, associez une frange courte, effilée et légèrement arrondie pour affiner votre visage en douceur. Ainsi, vous obtiendrez une coiffure agréable et flatteuse.

La frange « tendance » du moment : le curtain bangs #

Comme mentionné précédemment, les franges rideau font partie des modèles les plus demandés ces derniers temps. Particulièrement adaptées aux visages carrés ou ronds, elles peuvent néanmoins convenir à toutes les formes de visage et à tous les types de cheveux, notamment si vous avez des cheveux épais ou ondulés. Faciles à entretenir, ces franges permettent de créer un look sophistiqué sans trop d’effort et sont donc idéales pour les femmes pressées qui souhaitent rester à la pointe de la tendance.

Un dernier conseil avant de sauter le pas #

Avant de vous décider, n’hésitez pas à demander l’avis d’un professionnel qui saura vous orienter vers la frange qui conviendra le mieux à votre morphologie et à votre style. Il pourra également vous accompagner dans l’entretien et la coiffure quotidienne de votre frange.

À lire L’automne s’illumine : la coupe de cheveux rajeunissante en vogue

L’important est de trouver une frange adaptée à votre visage, mais aussi d’oser et de vous amuser avec votre coiffure. Alors, si vous avez toujours rêvé d’une frange, pourquoi ne pas tenter l’expérience ? En suivant ces conseils, vous êtes certaine de mettre toutes les chances de votre côté pour un résultat réussi !