Prévenir les rhumes naturellement : les astuces de grand-mère qui fonctionnent à coup sûr

Pourtant, il existe des astuces de grand-mère pour prévenir naturellement les rhumes, permettant d’éviter ces désagréments. Sans plus attendre, voici quelques-uns de ces remèdes ancestraux auxquels on peut facilement avoir recours.

Miser sur les plantes médicinales #

L’efficacité de certaines plantes médicinales n’est plus à prouver. Elles sont d’ailleurs souvent utilisées dans différentes recettes de grand-mère pour prévenir naturellement les rhumes.

Cette plante originaire d’Amérique du Nord est reconnue pour stimuler le système immunitaire. Prendre régulièrement une infusion d’échinacée aiderait ainsi à renforcer ses défenses naturelles contre les virus responsables du rhume.

À lire Meubles en bois : les astuces de grand-mère pour un entretien parfait

Le thym #

Très apprécié en cuisine, le thym s’avère également efficace pour la prévention des rhumes. Il possède en effet des propriétés antiseptiques et expectorantes. Boire du thé au thym plusieurs fois par semaine serait donc une excellente habitude à adopter pendant l’hiver.

Respirer des huiles essentielles #

Aromathérapie et prévention des rhumes font souvent bon ménage. Certains industrieux sont même allés jusqu’à proposer plusieurs recettes à base de ces produits naturels.

L’eucalyptus globulus et le niaouli #

Ces deux huiles essentielles sont connues pour leurs propriétés décongestionnantes et antivirales. Ajouter quelques gouttes dans un bol d’eau bouillante, puis respirer les vapeurs qui s’en dégagent permettrait de dégager le nez et de mieux lutter contre les infections hivernales.

Boire des tisanes bien chaudes #

Prendre une tasse de tisane chaude constitue l’un des secrets ancestraux les plus simples pour prévenir naturellement les rhumes. Voici quelques exemples de tisanes pleines de vertus :

À lire Repassage facile et rapide : le truc de grand-mère qui change tout

Le gingembre et le citron #

Réchauffants et stimulants, le gingembre et le citron font partie des ingrédients indissociables pour combattre les premiers signes du rhume. En ajoutant du miel, on obtient une tisane savoureuse et bénéfique pour la santé.

La camomille #

Outre son côté relaxant, la camomille possède aussi des vertus anti-inflammatoires et antiseptiques qui renforceront votre système immunitaire face au rhume et autres maux.

Conserver une activité physique régulière #

Même si cela peut surprendre, pratiquer un sport et maintenir une activité physique régulière contribuent également à prévenir naturellement les rhumes. En effet, cela permet au corps de développer ses défenses immunitaires et d’augmenter son métabolisme, le rendant ainsi mieux équipé pour lutter contre les infections.

La marche #

Une simple promenade quotidienne suffit parfois à améliorer ses capacités corporelles pour combattre les rhumes et autres virus en hiver. Une bonne idée pour préserver sa santé sans trop se fatiguer.

À lire Économies de chauffage révélées : le bois, le choix gagnant pour cet hiver ?

Penser à bien s’hydrater #

Saviez-vous que boire suffisamment d’eau est également essentiel pour prévenir naturellement les rhumes ? Cela aide en effet à hydrater les muqueuses et assainir les voies respiratoires, limitant ainsi les risques d’infections.

L’eau chaude citronnée #

Si boire un verre d’eau froide peut être désagréable, pourquoi ne pas opter pour une tasse d’eau chaude avec du citron ? Cette recette efficace et pleine de vitamine C sera aussi parfaite pour vous réveiller le matin en douceur.

En suivant ces conseils issus de l’expérience de nos aînés, il y a fort à parier que vos hivers seront moins épuisants et que vous éviterez plus facilement les rhumes. N’hésitez donc pas à mettre en pratique ces astuces de grand-mère pour prévenir naturellement les rhumes, tout en vous rappelant qu’un médecin doit être consulté en cas de symptômes persistants ou d’aggravation.