Fabriquer un désodorisant naturel maison : la méthode de mamie qui purifie votre intérieur

Voilà une préoccupation constante pour de nombreux foyers : maintenir une ambiance fraîche et agréable à l'intérieur de leur maison.

Pour cela, rien de mieux que de fabriquer un désodorisant naturel avec la méthode de nos grands-mères.

Dans cet article, nous verrons comment réaliser un tel désodorisant en utilisant les ingrédients les plus simples.

Les bases d’un désodorisant naturel efficace #

Pour commencer, il est important de s’assurer que notre désodorisant remplisse bien sa fonction principale : neutraliser les mauvaises odeurs. Pour cela, nous utiliserons le bicarbonate de soude. Cet ingrédient miracle est connu depuis longtemps pour ses propriétés nettoyantes, désinfectantes et surtout déodorantes. Grâce au bicarbonate de soude, votre désodorisant maison sera d’autant plus efficace et écologique.

Confectionner son désodorisant naturel pas à pas #

Rassemblez vos ingrédients #

Tout d’abord, voici ce dont vous aurez besoin pour concocter votre désodorisant :

– Bicarbonate de soude

– Huiles essentielles (lavande, citronnelle, eucalyptus, etc.)

– Eau

– Un contenant de votre choix (bocal, flacon spray, etc.)

Préparez votre mélange déodorant #

Maintenant que vous avez réuni tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer un désodorisant naturel, il est temps de réaliser le mélange. Commencez par verser une part de bicarbonate (environ deux cuillères à soupe) dans votre contenant. Ajoutez-y ensuite l’huile essentielle de votre choix, en fonction de sa senteur préférez. Généralement, on compte environ 15 gouttes d’huile essentielle pour obtenir une bonne diffusion des senteurs.

Afin de bien diluer le tout, versez également une part d’eau tiède. Mélangez énergiquement jusqu’à ce que le bicarbonate soit dissous. Assurez-vous que le mélange soit homogène avant de refermer votre contenant hermétiquement.

Utiliser votre désodorisant naturel maison efficacement #

Où placer son désodorisant naturel ? #

Une fois la préparation terminée, il ne reste plus qu’à utiliser votre désodorisant fait maison. Si vous savez exactement où se trouvent les sources de mauvaises odeurs dans votre intérieur, installez-y votre bocal ou flacon. Dans le cas contraire, il est recommandé de privilégier les endroits tels que la cuisine, la salle de bain ou encore les toilettes, puisque ce sont généralement là que les odeurs ont tendance à s’accumuler.

Entretenir son désodorisant naturel #

Un entretien régulier de votre flacon est nécessaire pour garantir son efficacité. Pensez à le secouer délicatement une fois par semaine pour réactiver les molécules parfumées et à changer la solution (bicarbonate, eau et huiles essentielles) environ tous les deux mois.

D’autres astuces pour fabriquer un désodorisant naturel maison #

Fruits et agrumes #

Outre l’utilisation d’huiles essentielles, vous pouvez également fabriquer un désodorisant naturel en utilisant des fruits ou écorces d’agrumes. Il suffit de déposer quelques peaux de citron, d’orange ou de pamplemousse dans un bol pouvant résister à la chaleur, puis de versez-y un peu d’eau bouillante pour libérer les arômes fruités. Vous pouvez également ajouter des herbes aromatiques, comme du basilic ou de la menthe, pour raviver davantage les senteurs.

Vinaigre blanc #

Le vinaigre blanc est aussi très efficace pour neutraliser les mauvaises odeurs de manière naturelle. Pour réaliser un désodorisant avec du vinaigre, il faut mélanger une part d’eau, une part de vinaigre blanc et quelques gouttes d’huile essentielle dans un pulvérisateur. Pulvérisez ensuite dans les zones où les mauvaises odeurs persistent afin de les éliminer.

Ainsi, grâce à ces astuces et à la méthode de nos grands-mères, il est simple de fabriquer un désodorisant naturel maison pour votre intérieur. Les mauvaises odeurs seront vite éliminées tout en préservant l’environnement.

