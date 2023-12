Nettoyage efficace de la cuisine : les astuces de grand-mère qui font briller

La cuisine est une pièce essentielle de notre domicile et il est primordial de la garder propre et saine.

Découvrez quelques astuces de grand-mère pour un nettoyage efficace de la cuisine sans produits chimiques coûteux ou nocifs pour l’environnement.

Nettoyer les surfaces de travail et les plans de travail #

Lorsqu’il s’agit d’un nettoyage efficace de la cuisine, il est important de ne pas négliger les surfaces de travail et les plans de travail. Pour cela, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc mélangé à de l’eau chaude. Appliquez cette solution sur les surfaces avec une éponge, frottez légèrement puis rincez à l’eau claire. Le vinaigre blanc désinfecte et dégraisse sans laisser de traces.

Bicarbonate de soude pour le nettoyage des plaques de cuisson #

Pour nettoyer les plaques de cuisson, saupoudrez du bicarbonate de soude dessus et laissez agir pendant une quinzaine de minutes. Vous n’aurez qu’à passer ensuite une éponge humidifiée pour retirer les résidus de graisse et autres saletés incrustées.

À lire Nettoyant multi-usage maison : la technique de grand-mère qui rend tout propre

Désodoriser et nettoyer le frigo #

Le frigo est un élément central de la cuisine qui requiert une attention particulière en matière de propreté. Pour désodoriser et nettoyer le réfrigérateur, placez à l’intérieur un bol rempli de lait. Le lait absorbera efficacement les mauvaises odeurs et vous évitera d’avoir recours à des désodorisants industriels.

Utiliser du jus de citron pour le nettoyage des surfaces et objets en inox #

De nombreux objets ou surfaces de notre cuisine sont en inox, matériau réputé pour sa résistance et son élégance. Pour le nettoyer sans efforts, utilisez simplement du jus de citron frais appliqué sur une éponge que vous frotterez ensuite sur l’inox. Laissez agir quelques minutes puis rincez à l’eau claire. Vous serez surpris par les résultats obtenus !

Nettoyer et désinfecter la planche à découper #

La planche à découper est également un élément important dans nos cuisines et demande un soin tout particulier en termes d’hygiène. Pour ce faire, il suffit de frotter quelques gouttes de jus de citron frais mélangées à une pincée de sel fin dessus avec une éponge propre. Laissez agir pendant 10 minutes avant de rincer à l’eau froide. Votre planche à découper sera ainsi propre et désinfectée.

Le bicarbonate de soude pour le nettoyage des ustensiles de cuisine #

Vos accessoires et ustensiles peuvent aussi être efficacement nettoyés avec du bicarbonate de soude. Saupoudrez-en sur tous vos ustensiles et accessoires encrassés comme les casseroles, poêles, couteaux… Laissez agir pendant 30 minutes avant de frotter avec une éponge humide et de rincer à l’eau claire.

À lire Cultiver des herbes aromatiques facilement : les conseils de grand-mère qui donnent du goût à la cuisine

Retirer les taches tenaces du four #

Héritées des cuissons successives, les tâches incrustées sur votre four peuvent être difficiles à retirer. Pour un nettoyage efficace, mélangez du bicarbonate de soude avec un peu d’eau jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse. Appliquez cette pâte sur les parois du four avec une brosse ou une éponge puis laissez agir toute la nuit. Le lendemain, rincez à l’eau claire pour découvrir un four comme neuf !

Lutter contre les mauvaises odeurs avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc #

Pour éviter que les mauvaises odeurs ne s’installent et perdurent dans votre cuisine, saupoudrez régulièrement un peu de bicarbonate de soude dans le fond de votre évier et versez-y ensuite un verre de vinaigre blanc. Laissez agir quelques minutes puis rincez à l’eau claire.

Entretenir régulièrement les appareils électroménagers » #

Dans le cadre d’un nettoyage efficace de la cuisine, il est indispensable de prendre soin des appareils électroménagers. Voici deux astuces simples et naturelles :

Rien de plus simple que de nettoyer un grille-pain : retirez le tiroir à miettes, videz-le et nettoyez-le avec une éponge humide imbibée de vinaigre blanc. N’oubliez pas de bien rincer à l’eau claire.

À lire Nettoyage écologique avec du vinaigre blanc : l’astuce de mamie à connaître

Pour entretenir votre lave-vaisselle de manière régulière et écologique, placez un bol rempli de vinaigre blanc dans le fond du panier et lancez un cycle à vide. Ce geste permettra de désodoriser et détartrer l’intérieur de l’appareil sans utiliser de produits chimiques.

Avec ces astuces de grand-mère, vous avez désormais tout en main pour garantir un nettoyage efficace de la cuisine au quotidien et ainsi veiller à assurer la bonne hygiène des lieux tout en respectant l’environnement.