Cultiver des herbes aromatiques facilement : les conseils de grand-mère qui donnent du goût à la cuisine

Suivez ces conseils de grand-mère pour cultiver facilement des herbes aromatiques dans votre jardin ou sur votre balcon.

Choisir les meilleures herbes à cultiver #

Pour commencer, il faut décider quelles herbes aromatiques vous voulez faire pousser. Pour ça, pensez aux herbes que vous utilisez souvent lors de la préparation de vos repas. Les plus populaires sont le basilic, la ciboulette, le persil, la coriandre et le thym.

Vous pouvez également opter pour des plantes moins courantes mais tout aussi savoureuses comme la sauge, l’origan, le romarin ou même la menthe. Le choix dépend de vos goûts personnels et de l’espace dont vous disposez.

Trouver le bon endroit pour planter #

La plupart des herbes aromatiques requièrent beaucoup de lumière, c’est pourquoi il est important de leur offrir un espace ensoleillé. À titre d’exemple, le basilic nécessite environ six heures de soleil par jour pour s’épanouir pleinement. Les jardinières sur les rebords de fenêtre ou les balcons sont d’excellentes options pour leur fournir une bonne exposition à la lumière.

Pour les personnes qui ne possèdent pas d’espace extérieur, pas de panique ! Il est toujours possible de cultiver facilement des herbes aromatiques à l’intérieur. Vous pouvez utiliser un rebord de fenêtre bien exposé ou installer des étagères avec des lampes horticoles pour créer un espace dédié à vos plants d’herbes.

Choisir un contenant adapté #

Maintenant que vous avez sélectionné les herbes et trouvé le bon emplacement, il faut choisir un contenant adapté. Optez pour un joli pot en terre cuite qui permet à l’eau de s’évaporer, évitant ainsi l’excès d’humidité. N’oubliez pas également de vérifier la présence de trous au fond du pot pour assurer un bon drainage.

Préparer le terrain #

Pour favoriser la croissance optimale de vos herbes aromatiques, il est essentiel de bien préparer le sol. Choisissez un terreau de qualité, léger et drainant, dans lequel ajouter du sable ou du perlite si possible pour faciliter le drainage et l’aération du substrat. Pour nourrir vos plantes, pensez à incorporer de l’engrais naturel comme du compost avant la plantation.

Planter ses herbes aromatiques #

Le moment venu, il est temps de planter. Placez délicatement les plants dans les pots en veillant à ne pas trop tasser le sol. Arrosez légèrement, juste assez pour humidifier la terre. Disposez ensuite vos herbes aromatiques dans leur nouvel emplacement.

Entretenir et récolter #

Pour bien entretenir vos herbes, arrosez-les régulièrement en vérifiant que la terre reste légèrement humide sans pour autant être détrempée. En période de forte chaleur, pensez à arroser tôt le matin ou tard le soir, lorsque les températures sont plus fraîches.

Lorsque les plants ont atteint une belle taille et que les feuilles sont bien développées, vous pouvez commencer à récolter vos herbes aromatiques. Veillez à ne pas trop prélever sur un même plant afin de lui laisser le temps de se régénérer.

Tailler régulièrement #

Enfin, n’oubliez pas de tailler régulièrement vos herbes aromatiques pour stimuler leur croissance et éviter qu’elles ne deviennent trop touffues. Cette étape est essentielle pour garantir une production continue tout au long de la saison.

Avec ces conseils de grand-mère en poche, il ne vous reste plus qu’à cultiver facilement des herbes aromatiques chez vous et profiter ainsi d’un assaisonnement maison délicieux et naturel pour agrémenter vos plats.