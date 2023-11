Cette jupe Kiabi à seulement 20€ est la pièce à avoir absolument cet hiver

On peut se vêtir avec style tout en privilégiant des vêtements confortables et flatteurs.

Jupe Kiabi : une pièce mode et confortable pour l’hiver #

Cette version repérée est la pièce incontournable de cet hiver pour avoir un look branché et rester bien au chaud.

Parmi toutes les tendances qui apparaissent chaque semaine cette saison, la jupe longue Kiabi figure parmi nos favorites.

Les atouts de la jupe droite Kiabi #

Plus que jamais, les jupes droites sont à privilégier dans notre garde-robe car elles s’associent facilement avec divers accessoires et mettent en valeur notre silhouette.

Après l’été, l’hiver verra arriver des jupes en tricot ultra chaleureuses.

La jupe en maille côtelée Kiabi fait le bonheur de tous.

Pourquoi adopter cette version ? #

Contrairement aux idées reçues, les vêtements ajustés conviennent à toutes les morphologies.

Avec ce modèle en maille côtelée signé Kiabi, on passe en mode hivernal.

Beaucoup plus chaude qu’une jupe en jean qui a tendance à glacer avec le froid, cette jupe beige Kiabi est exactement ce dont on a besoin cette saison.

Comment porter cette version pour être au top de la mode ? #

Pour les chaussures, on crée un joli mix selon le look recherché : des baskets pour une ambiance décontractée, des chaussettes épaisses tendance scandinave ou encore des bottines basses brillantes pour rehausser le style de cette jupe en maille côtelée Kiabi. Le choix est large et permet à chacun d’exprimer sa créativité.

Accessoiriser la jupe Kiabi avec des collants et chaussettes originales #

N’hésitez pas à jouer avec les collants et chaussettes pour apporter une touche d’originalité à votre tenue Kiabi. Plusieurs couleurs et motifs sont disponibles pour personnaliser votre look selon vos envies.

Associer la jupe Kiabi avec des vestes et manteaux hivernaux #

Cette jupe droite Kiabi s’accorde parfaitement avec divers types de vestes et manteaux. Que ce soit une veste en daim, un blazer élégant ou un manteau mi-long, elle se marie aisément avec tout type de haut pour vous garder bien au chaud durant l’hiver.

Dans différents styles #

Admirablement polyvalente, cette version peut se transformer en fonction de votre humeur et de l’occasion : casual chic avec un pull oversize, bohème romantique avec une blouse fleurie ou encore rock’n’roll avec un perfecto en cuir. Les possibilités sont infinies avec cette pièce indispensable de l’hiver.

Une raison de plus pour craquer #

À seulement 20 euros, cette version représente un achat malin et économique pour compléter votre dressing hivernal. N’attendez plus pour ajouter cette pièce incontournable à votre collection et passer un hiver élégant et chaud.

© Press service Jupe en maille côtelée Kiabi, 20 euros