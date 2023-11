Pourquoi ces bottes resteront le must-have de cet hiver ?

Le retour des bottes à talons noires pour l’hiver 2023-2024 #

D’autant plus que cette année, les créateurs mettent l’accent sur les modèles montants jusqu’au genou.

Ces indispensables peuvent être portés avec des robes courtes et des pantalons larges.

Une valeur sûre de nos garde-robes #

Les bottes à talons noires sont non seulement intemporelles mais elles traversent également les saisons sans jamais se démoder. Leur polyvalence permet de les porter aussi bien au bureau qu’en soirée.

Elles se distinguent comme étant le must-have de cet hiver. Pas moins importante, leur présence remarquée lors de la Fashion Week automne-hiver 2023-2024 avec les collections de Coperni, Alexander McQueen ou encore Loewe.

Des variantes pour tous les goûts, le must-have #

Cette année encore, les bottes à talons noires se réinventent. Loewe propose une version seconde peau associée à une robe imprimée, tandis qu’Alexander McQueen et Coperni présentent des modèles oversize. De son côté, Blumarine ajoute des accents Y2K à ce basique indémodable. Comme vous devez maintenant le comprendre, il est quasiment impossible de commettre une erreur de mode avec ces bottes à talons noires.

Les modèles à investir cet hiver, le must-have #

Pour être au top de la tendance, voici quelques modèles de bottes à talons noires à considérer :

Saint Laurent par Anthony Vaccarello propose des hautes bottes en cuir.

Nina 95 de Prada présente des bottes en cuir nappa.

Loewe met en avant des cuissardes en cuir Toy.

Jimmy Choo dévoile des bottes mi-mollet en cuir de veau noir.

Sergio Rossi offre les bottes SR Nora en cuir de veau.

Mango expose des bottes à talon effet serpent.

Tendances automne-hiver 2023-2024 : comment porter les bottes à talons noires ? #

Pour rester dans la tendance du must-have de cet hiver, voici différentes façons d’associer vos bottes à talons noires :

Avec une robe courte #

Les bottes à talons noires montantes sont parfaites pour accompagner une robe courte et ainsi allonger vos jambes tout en apportant une touche chic à votre tenue.

Avec des pantalons larges #

Un autre atout des bottes à talons noires réside dans la possibilité de les porter avec des pantalons larges. Agencez-les à des pantalons taille haute pour un look sophistiqué.

Associez-les à différents styles #

Jouez avec les matières et les styles : une doudoune oversize ou un trench cintré feront tout aussi bien l’affaire avec vos bottes à talons noires must-have de cet hiver.

Des bottes qui traversent les saisons #

Bien qu’étant le must-have de cet hiver, ces bottes peuvent être portées en été comme en hiver. Elles s’adaptent aisément aux changements de saison et continuent à apporter une touche glam-chic à votre tenue.

Conclusion : un choix sécuritaire, le must-have #

En bref, les bottes à talons noires sont une valeur sûre pour compléter votre garde-robe, surtout cette année où elles sont plus que jamais à l’honneur. Rappelons-le, elles restent le must-have de cet hiver. Alors n’hésitez plus et investissez dans des modèles qui vous ressemblent, en osant les différentes variantes disponibles sur le marché.

Rendez-vous en fin de saison pour découvrir quel autre must-have prendra place aux côtés de vos bottes à talons noires pour la saison prochaine.

