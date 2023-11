Comment accessoiriser vos tenues pour affronter le froid avec style ?

L'hiver approche et la question se pose : comment allier style et confort face au froid ?

Pas de panique ! Voici quelques astuces pour accessoiriser vos tenues.

Pour accessoiriser vos tenues, misez sur les couleurs et les matières #

Pour affronter l’hiver, rien de mieux que d’opter pour des vêtements chauds et agréables à porter. Pensez donc aux matières comme la laine et le cachemire. Mélangez les styles avec du coton ou de la soie, par exemple.

Exploitez aussi toutes les nuances de couleur :

Les tons neutres #

N’hésitez pas à jouer avec des teintes sobres telles que le noir, le gris, le beige ou le blanc.

Les couleurs chaudes #

Ajoutez dans votre garde-robe des pièces en rouge, ocre, moutarde ou orange.

Les motifs #

Incorporez un brin d’originalité grâce aux carreaux, rayures, fleurs ou imprimés animaliers.

Investissez dans des pièces-clés #

Certains vêtements sont incontournables durant la saison froide.

Le manteau #

Choisissez-le long et épais, comme une parka avec fourrure ou un caban en laine

Les chaussures #

Boots, bottines ou low boots : à vous de décider selon vos préférences.

Il est idéal pour se protéger du froid tout en étant discret sous un pull, une chemise ou un blazer.

Pour accessoiriser vos tenues, adaptez votre style vestimentaire #

Lorsqu’il fait froid, on a tendance à multiplier les couches de vêtements. Mais attention au risque de ressembler à un bibendum ! Voici quelques conseils :

Ayez recours aux superpositions #

Faites varier le volume des vêtements, mais veillez à bien les accorder entre eux. Un pull fin sous un blazer, par exemple.

Restez élégant même dans la neige #

Oui, il est possible d’adopter un look chic et raffiné malgré le froid. Optez donc pour des accessoires adaptés. Écharpe en cachemire, bonnet sophistiqué et gants en cuir sont autant d’exemples

Les indispensables pour rester stylée par temps froid #

Découvrez notre top liste d’accessoires qui allient mode, chaleur et confort :

Elle enveloppe le cou et s’accorde facilement avec différentes tenues.

Le bonnet #

En laine, cachemire ou encore en fourrure, il permet de garder la tête au chaud sans sacrifier le style.

Les mitaines #

Mitaines en laine pour une touche chic et élégante ou en cuir pour un effet plus rock’n’roll.

Miser sur des collants originaux #

Pour réchauffer vos jambes tout en restant stylée, dénichez des collants à motifs, colorés ou ajourés.

Choisir le bon motif #

Réchauffez vos jambes avec des collants à maille épaisse ou alors ajourés.

Pour accessoiriser vos tenues, jouer avec les accessoires #

Sacs, bijoux et autres écharpes apportent un plus non négligeable :

Accessoirisez le sac à dos #

Accrochez une fourrure amovible, un pompon ou une breloque autour des anses.

Lumière métallique #

Agrémentez votre tenue d’un collier plastron, de boucles d’oreilles voyantes ou d’un bracelet manchette aux doubles face : décoré d’une pierre semi-précieuse côté pile, orné de strass côté face.

N’ayez pas peur de vous défouler ! Les accessoires sont vos amis face à l’hiver. À condition de ne pas en faire trop. Pour conserver un tantinet de glamour, misez plutôt sur le « less is more ». Vous voilà prêts à affronter l’hiver avec style !