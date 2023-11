Quelles alternatives à la doudoune adopter pour rester au chaud avec style ?

Pourtant, il existe plusieurs alternatives à la doudoune qui allient style et confort.

Manteau en laine vs doudoune : un classique indémodable #

Le manteau en laine reste une alternative populaire pour affronter le froid.

À lire Quelles étoffes sont essentielles pour une garde-robe hivernale réussie ?

Il offre un aspect chic et élégant, tout en garantissant une isolation thermique efficace.

Choisir un manteau en laine selon sa morphologie #

Il est important de prendre en compte sa morphologie lors du choix d’un manteau en laine.

Un modèle cintré conviendra mieux aux silhouettes fines tandis qu’un modèle droit ou légèrement évasé flattera les formes plus généreuses.

Opter pour la qualité #

Faites attention à la composition du manteau.

Un mélange de laine et du cachemire assurera un meilleur rendu et durabilité. Pensez aussi à vérifier la doublure pour un confort maximal.

Parka : fonctionnalité et tendance #

À lire Quelles tendances de mode hivernale adopter cette année sans faute ?

Une parka est une option pratique et branchée pour passer l’hiver au chaud. Ce type de manteau possède généralement une capuche garnie de fausse fourrure ou de vrai duvet.

Adapter la parka à sa silhouette #

Là encore, il faut s’adapter à sa morphologie. Une parka mi-longue ou courte pour les plus petites tandis que les grandes peuvent choisir la longueur sans restriction.

Caban ou doudoune : l’alliance de l’élégance et de la praticité #

Également appelé « peacoat », le caban est un manteau court, croisé et boutonné. Originellement conçu pour les marins, il allie style et résistance aux intempéries.

À lire Comment accessoiriser vos tenues pour affronter le froid avec style ?

Bien choisir son caban selon ses besoins #

Privilégiez des modèles en laine mélangée avec du cachemire ou de l’alpaga pour une isolation optimale. Pensez également à la couleur : optez pour des teintes sobres et classiques comme le noir, marine ou gris.

Tenues adaptées au port du caban #

Le caban se porte aussi bien avec un jean qu’une tenue plus élégante.

Il convient ainsi à toutes les situations : travail, sortie entre amis ou événements chic.

À lire Quelles astuces adopter pour éviter le fashion faux-pas en hiver ?

Si le trench-coat est traditionnellement porté en demi-saison, il peut être adapté pour affronter le froid grâce à des accessoires adéquats comme une écharpe et des gants.

Quelle matière pour un trench-coat d’hiver ? #

Il est possible de trouver des modèles doublés en laine ou en matière thermique innovante. Prestez aussi attention à la qualité du tissu extérieur qui doit être imperméable et coupe-vent.

Comment porter le trench-coat ou la doudoune ? #

Indémodable, il peut se porter ceinturé pour une silhouette féminine et élégante ou bien ouvert pour un style plus décontracté. À associer avec des bottes, bottines ou escarpins selon les occasions.

À lire Quels sont les secrets pour rester chic tout en combattant le froid ?

Poncho : l’exotisme au service du confort #

Souvent oublié, le poncho est une alternative tendance aux manteaux classiques permettant de varier les styles tout en apportant chaleur et légèreté.

Matières nobles et naturelles #

Optez pour des ponchos en fibres naturelles comme la laine d’alpaga, la laine de mérinos ou le cachemire pour profiter de leurs propriétés isolantes et leur douceur incomparable.

Avec quoi porter un poncho ? #

Pour un look chic et élégant, associez votre poncho avec un pantalon droit ou un jean ajusté, des bottines souples ou des derbies.

Envisager les manteaux éthiques et responsables #

D’autres alternatives existent si l’on veut faire un choix respectueux de l’environnement et des animaux, sans renoncer à l’esthétique et au confort.

Manteaux en fausse fourrure vegan #

De plus en plus tendance, ces manteaux sont créés sans aucune matière animale, et leur qualité est souvent très proche de celle des modèles traditionnels.

La douceur et le confort sont au rendez-vous.

Manteaux issus de textiles recyclés #

Des marques développent des manteaux conçus à partir de matériaux recyclés, comme les bouteilles plastiques ou les fibres de polyester, tout en offrant une excellente isolation thermique. Ainsi, on peut être stylé tout en ayant une démarche écoresponsable.

Au-delà de la doudoune, il existe une multitude d’autres options pour rester élégant même en hiver.

Il suffit de choisir le bon manteau selon ses besoins, sa morphologie et son style.