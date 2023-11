Comment adopter le layering sans avoir l’air surchargé en hiver ?

On veut rester au chaud sans pour autant ressembler à un sac avec trop de couches de vêtements. Voici quelques conseils pour adopter le layering, ou l’art de superposer les articles de mode, sans avoir l’air surchargé en hiver.

Choisir les bonnes matières pour adopter le layering #

Pour adopter le layering, il faut d’abord penser aux matières qui composeront vos couches. Optez pour des tissus légers et respirants pour la première couche qui est en contact avec la peau, comme le coton, le lin ou la soie.

Matières isolantes pour l’hiver #

Les couches suivantes doivent être plus chaudes. Privilégiez la laine, le cachemire ou le polyester technique pour leur pouvoir thermique. N’oubliez pas que ces matières doivent aussi être légères pour éviter l’effet surchargé.

Rester stylé(e) avec le layering #

Afin de conserver un style élégant tout en étant bien emmitouflé, pensez à varier les longueurs et les coupes de vos vêtements. Pour cela, coordonnez les différentes pièces que vous souhaitez superposer pour un look harmonieux.

Variété et harmonie dans les tenues #

N’ayez pas peur de jouer avec les textures et les motifs pour créer des looks uniques mais surtout équilibrés. Tenez compte aussi des couleurs et veillez à ce qu’elles s’accordent bien entre elles.

L’importance de la coupe #

Un autre élément clé dans l’adoption du layering est la coupe des vêtements. Choisir des habits trop larges ou mal ajustés peut rapidement donner une impression de négligence : privilégiez plutôt les coupes près du corps, sans être trop serrées.

Ajuster les coupes en fonction des couches #

Plus vos couches sont proches de la peau, plus elles doivent être ajustées pour maintenir la chaleur et offrir une silhouette flatteuse. Les couches extérieures, quant à elles, peuvent être légèrement plus larges pour permettre une amplitude de mouvement tout en étant confortables et stylées.

Le choix des accessoires #

Pour réussir le look layering en hiver, n’hésitez pas à ajouter des accessoires afin d’apporter une dernière touche d’originalité et de style équilibré à votre tenue. On pense par exemple aux écharpes, bonnets, gants ou sacs.

Accessoiriser sans surcharger : trouver le juste milieu #

Sachez doser ces accessoires pour ne pas tomber dans l’excès. Une écharpe volumineuse ou un gros bonnet peuvent rapidement donner un effet trop chargé à l’ensemble. On peut, par exemple, choisir des modèles plus fins et discrets qui viendront compléter tout en finesse le look layering.

Soigner la superposition #

Le secret d’un layering réussi réside dans la manière de superposer les couches de vêtements. Il est important de bien organiser ces dernières pour conserver une silhouette élégante.

La méthode « 3C » : première couche, cache-cœur et couverture #

Pour bien organiser sa tenue, on recommande d’appliquer la méthode dite « 3C », où chaque étape a un rôle précis : la première couche est celle qui est la plus proche du corps, elle doit donc être légère et respirante, la seconde couche, ou cache-cœur , sert d’isolant thermique et faut opter pour des matières chaudes, comme de la laine ou du cachemire, enfin, la troisième couche, la couverture, offre une protection contre les intempéries et le froid, comme une parka ou grosse écharpe。