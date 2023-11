Quelles tendances de mode hivernale adopter cette année sans faute ?

L'hiver approche, et avec lui son lot de tendances mode !

Cette saison, les créateurs ont imaginé des pièces s’inspirant de diverses époques et styles, il y a les tendances de mode hivernale. Dans cet article, nous passons en revue les tendances incontournables de la mode hivernale.

Le tartan, motif phare de l’hiver, l’une des tendances de mode hivernale #

Impossible de passer à côté du tartan, cet imprimé écossais que l’on retrouve sur manteaux, chemises, robes ou autres accessoires. En touches discrètes ou en pièces fortes : le tartan est partout ! Pour rester pile dans la tendance, optez pour un pantalon ample ou une longue jupe plissée à carreaux.

Le noir et blanc, une association chic #

Oubliez la grisaille hivernal, misez sur le contraste ! L’une des tendances phares cette saison est l’association indémodable du noir et blanc. Ensemble intemporel et élégant, il convient parfaitement aux tenues de soirée comme au quotidien. Chemisier blanc et jupe noire souligneront votre silhouette avec sobriété.

Un retour dans les années 50 #

Rétro mais résolument moderne, la mode des années 50 fait son grand retour. La féminité est à l’honneur avec des silhouettes cintrées et des jupes évasées. Osez un chemisier à pois ou une jupe cercle pour adopter cette tendance avec élégance.

Les accessoires indispensables #

Pour compléter votre look rétro, pensez aux accessoires : foulard imprimé dans les cheveux, ceinture fine venant marquer la taille ou encore des gants en cuir souple ajoutent une touche finale à vos tenues hivernales.

La jupe plissée, entre sportswear et féminité #

Agréable à porter tout en étant ultra-stylée, la jupe plissée s’impose comme l’un des must-have de cet hiver. Elle se marie aussi bien avec des boots platesformes qu’avec des baskets sportives pour un effet décontracté-chic.

Longueur midi, l’alliée des silhouettes élancées, l’une des tendances de mode hivernale #

Tombant sous le genou, la longueur midi mettra en valeur les jambes fines tout en apportant une légereté à votre allure grâce aux mouvements fluides du tissu plissé. À considerer également pour les femmes petites et grandes, en optant simplement pour des talons proportionnés.

Le pantalon large, confort et style assurés #

Longtemps réservé au vestiaire masculin, le pantalon large a su se faire une place dans les garde-robes féminines. Confortable, il vous tiendra chaud lors des journées d’hiver et offre une infinité de possibilités en matière d’association de pièces. Pour le mettre en valeur, combinez-le à un petit haut près du corps ou une chemise cintrée.

L’oversize : tendance phare des vestes et manteaux #

Exit les coupes ajustées pour vos pièces outerwear cette saison ! Les vestes et manteaux oversize s’invitent dans nos dressings hivernels et apportent chaleur et protection contre les vents glacés tout en affichant un look volontairement décontracté.

Nouer une ceinture pour structurer votre silhouette #

Il est possible de contraster l’effet ample en marquant la taille avec une ceinture : vous obtiendrez ainsi une allure plus féminine et éviterez de disparaître sous une masse de tissu.

Les imprimés animaliers audacieux #

Pour ajouter une note audacieuse à vos tenues hivernales, pourquoi ne pas opter pour un imprimé animalier ? Tigre, zèbre, léopard : ces motifs ne passent jamais inaperçu et ajoutent une touche excentrique à votre look. À porter en subtilité sur une écharpe ou en ton sur ton pour mettre l’accent sur le motif.

Voilà un panorama des tendances mode à adopter cet hiver sans faute. Le maître-mot ? Oser les mélanges des styles et se jouer des codes pour un look contemporain et résolument chic.