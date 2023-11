Quelles astuces adopter pour éviter le fashion faux-pas en hiver ?

Ah, l'hiver ! La saison où il faut se couvrir pour rester au chaud. Parfois, on fait des choix vestimentaires peu judicieux.

Voici quelques astuces pour éviter les fashion faux-pas durant la période hivernale.

Choisir des vêtements adaptés à sa morphologie #

Prendre en compte sa silhouette est essentiel pour être bien habillé. Selon votre morphologie, certains vêtements vous mettront plus en valeur que d’autres. Optez pour des coupes qui vous avantagent afin d’éviter toute faute de goût.

La doudoune : un incontournable de l’hiver #

Cette pièce phare est idéale pour se protéger du froid sans sacrifier son style. Choisissez une doudoune légère avec une coupe cintrée si vous avez une silhouette fine, ou une version plus oversize pour celles ayant des formes.

Le manteau : une pièce indispensable #

Sélectionnez un modèle long et droit si vous êtes plutôt grande, tandis qu’un manteau court et structuré sera parfait pour les petites tailles. Les femmes rondes opteront pour une coupe droite et dépourvue de trop de détails.

Tenir compte des tendances tout en restant fidèle à son style #

En hiver, certaines tendances reviennent chaque année, comme les pulls en maille, les bottines ou les manteaux oversized. Toutefois, il est important de les adapter à son propre style pour éviter un fashion faux-pas.

Maitrisez l’art des superpositions #

Superposer plusieurs vêtements vous permettra de jouer avec les matières et les motifs, tout en étant bien couverte. Prenez soin de choisir des pièces harmonieuses afin de créer un look cohérent.

Jouez avec les accessoires #

Bonnet, écharpe, gants… Les accessoires d’hiver sont aussi utiles qu’esthétiques. N’hésitez pas à les utiliser pour donner du caractère à votre tenue.

Favoriser les matières chaudes et confortables #

Pour éviter le froid hivernal, choisissez des vêtements conçus avec des matières chaudes et douillettes comme la laine, le cachemire ou encore le velours. De plus, ces matières apporteront une touche de chic à votre look.

La laine : élégance et chaleur #

Incontournable pour affronter les basses températures, la laine est idéale pour rester élégante et au chaud pendant la saison froide. Misez sur un pull en laine feu pour un look raffiné et tendance.

Le cachemire : douceur et légèreté #

Cette matière noble allie finesse et isolation thermique. Investir dans un pull en cachemire est un choix judicieux pour rester au chaud sans être engoncé dans une épaisseur de vêtements.

Savoir associer les couleurs #

Il convient d’apprendre à marier correctement les différentes teintes. En hiver, on privilégie généralement les tons sobres et foncés. Cependant, il est possible d’associer ces couleurs avec des nuances plus claires ou vives pour apporter du pep’s à votre tenue.

Faire des camaïeux de couleur #

Jouer sur différentes nuances d’une même couleur vous permettra d’obtenir un look harmonieux et moderne. Par exemple, associez un manteau gris anthracite avec un pull gris clair et une jupe en cuir grise.

Mélanger les imprimés #

Combiner intelligemment les motifs peut donner un résultat tendance et audacieux. Une règle simple : choisissez deux imprimés ayant à la fois des dessins différents mais partageant quelques couleurs communes pour un rendu cohérent.

Soigner son look jusqu’aux détails #

Accordez à vos chaussures et accessoires une attention toute particulière. Ils doivent se fondre parfaitement avec le reste de votre look et refléter votre personnalité sans tomber dans l’excès.

Optez pour des bottines chic et confortables #

Privilégiez des modèles aux lignes épurées et aux matériaux de qualité pour être stylée en ayant les pieds bien au chaud. Pensez également à varier les couleurs et les matières pour diversifier vos tenues.

Multipliez les accessoires chics #

Écharpes, bonnets, gants ou bijoux, n’hésitez pas à accumuler les accessoires pour parfaire votre look d’hiver. Privilégiez des pièces discrètes et de qualité pour une allure élégante sans être surchargée.

En suivant ces conseils, vous saurez éviter les fashion faux-pas tout en restant au chaud durant la saison hivernale. Jouez avec les coupes, les tendances, les matières et les couleurs pour créer un look adapté à votre morphologie et reflétant votre véritable style.