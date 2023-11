Quels sont les must-have mode pour affronter les températures glaciales ?

Avoir le must-have mode, cela ne signifie pas renoncer à son style et être victime de la mode. Pour vous aider à rester au chaud tout en étant tendance, voici les pièces incontournables de cet hiver.

Parka et manteau long, alliés contre le grand froid, le must-have mode #

Indispensable dans une garde-robe d’hiver, la parka est un classique qui traverse les années. Elle offre une protection optimale contre le vent et les intempéries grâce à sa longueur et sa matière imperméable. Optez pour une parka fourrée pour encore plus de chaleur et de confort.

Misez sur les styles militaire et oversized #

Ils sont très tendance cette saison et apportent une touche casual à votre look. Évitez cependant les modèles trop cintrés, car ils ne permettent pas de superposer plusieurs couches en dessous, ce qui limite leur fonction réchauffante.

Doudoune oversize, la tendance hivernale idéenne #

Pour celles qui souhaitent adopter un look moderne, la doudoune oversize s’impose comme un autre must-have. Non seulement elle est pratique et efficace face aux basses températures, mais elle est également ultra-tendance cette année.

Doudounes avec ou sans manches #

Les modèles avec capuche et fausse fourrure sont un bonus pour protéger la tête du froid. Quant aux doudounes sans manches, elles sont parfaites à porter sur un pull ou une chemise épaisse, pour rester au chaud sans être engoncée.

Pulls et lainages, indispensables aux frileuses #

Dans le domaine des tricots confortables et réchauffants, privilégiez les fibres naturelles telles que la laine, le cachemire ou le mohair. Ces matières vous assurent un maximum de chaleur tout en étant douces et agréables au toucher.

Motifs et couleurs pour égayer l’hiver, le must-have mode #

Laissez-vous tenter par des sweats oversize, cols roulés ou encore par des cardigans cosy aux imprimés graphiques ou animaliers. Vous pouvez aussi opter pour des teintes pastel ou vives pour contraster avec la grisaille extérieure.

Bonnets, écharpes et gants, accessoires incontournables #

Au-delà des vêtements, n’oubliez pas les accessoires pour vous protéger intégralement contre le froid. Bonnet, écharpe et gants sont présents dans toutes les collections hivernales et sont disponibles dans une grande variété de styles, matériaux et coloris.

Touches de couleur et motifs tendance #

De manière générale, lorsque l’on choisit ses accessoires d’hiver, on se tourne souvent vers des couleurs neutres telles que le noir, le gris ou encore le beige. Pourtant, agrémenter ses tenues sobres avec des éléments colorés permet d’apporter du peps et de se démarquer.

Chaussures d’hiver pour affronter les basses températures #

En hiver, il est nécessaire de choisir des chaussures imperméables et chaudement équipées afin de pouvoir marcher dans la neige sans souffrir du froid. Les boots à crampons offrent une bonne adhérence au sol et protègeront vos pieds contre l’humidité.

Bottes en cuir et bottines fourrées, le must-have mode #

Pour un look plus habillé, optez pour des bottes en cuir ou des bottines fourrées accompagnées d’une paire de chaussettes bien chaudes. Elles s’accorderont parfaitement avec vos tenues quotidiennes et vous assureront confort et élégance en toutes circonstances.

Lutter contre le froid grâce aux superpositions #

Pour rester au chaud tout en étant tendance, n’hésitez pas à jouer sur les superpositions. Portez plusieurs couches de vêtements pour mieux retenir la chaleur : combinez par exemple un top thermique sous votre chemise, puis ajoutez un pull et une veste légère avant d’enfiler votre manteau.

Varier les textures et les matières #

Soyez créative et amusez-vous avec les différentes textures et matières pour conserver un aspect stylé malgré les épaisseurs. Associez les tricots douillets avec des pièces en cuir ou en velours, et n’oubliez pas de jouer sur la longueur pour apporter une touche mode à votre look hivernal.

En suivant ces conseils, vous serez parée pour affronter le froid glacial tout en restant stylée et attentiste aux tendances. Ainsi, la mode et les températures basses ne seront plus incompatibles !

