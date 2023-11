Comment adopter la tendance oversized sans paraître négligé en hiver ?

Pour l’adopter sans faire négligé, suivez nos astuces mode pour l’oversized.

Choisir les bonnes pièces oversize #

Lorsqu’on parle de vêtements larges, certaines pièces sont plus indiquées que d’autres pour un look chic et maîtrisé.

Sweats et pulls confortables #

Les sweats et les pulls oversized garantissent un style cosy et décontracté, idéal pour rester stylée au chaud pendant l’hiver.

À lire Quelles alternatives à la doudoune adopter pour rester au chaud avec style ?

Caban et manteaux amples #

Le caban est une pièce incontournable en oversized. Imposant mais élégant, c’est le manteau hivernal parfait pour adopter la tendance.

Chemises longues et blouses fluides #

Une chemise ou une blouse ample peut également jouer avec cette tendance, soulignant une silhouette fluide et féminine pour mettre vos atouts en valeur.

Miser sur des matières nobles et naturelles #

Pour éviter de tomber dans le « vêtement large = négligé », privilégiez des matières de qualité, douces et agréables à porter : cachemire, laine, soie…

Trouver l’équilibre entre volume et ajustement #

Adopter la tendance oversized ne signifie pas porter des vêtements trop grands. Ainsi, il faut trouver le juste milieu entre une pièce ample mais ajustée.

À lire Quelles étoffes sont essentielles pour une garde-robe hivernale réussie ?

Jouer sur les proportions #

Associer une pièce large avec une autre plus près du corps pour éviter de se noyer dans un volume trop important est une astuce mode à garder en tête.

Oversized en haut et ajusté en bas #

Avec un sweat oversize, combinez-le à un legging ou un jean slim pour un look équilibré et élégant.

L’inverse fonctionne aussi #

Inversement, si vous choisissez un pantalon large, préférez un top moulant ou cintré pour marquer votre taille et mettre en valeur votre silhouette.

Accessoiriser pour sublimer ses tenues #

Les accessoires sont là également pour contrebalancer le côté bulky de certaines pièces et apporter cette petite touche chic qui fait toute la différence.

À lire Quelles tendances de mode hivernale adopter cette année sans faute ?

Belts and chains #

N’hésitez pas à ajouter une ceinture fine pour marquer votre taille sur une chemise ample, ou une longue chaîne autour de la taille si vous portez des pantalons très wide.

Baskets et bottines chics #

Pour compléter une tenue oversized sans en faire trop, misez sur des chaussures élégantes : des baskets blanches fashionists ou des bottines daim.

Remettre de l’essentiel en scène #

Lorsque vous portez des vêtements oversized, mettez en avant les parties de votre corps que vous voulez mettre en valeur, grâce à quelques détails fashion.

Cheveux et maquillage soignés #

Pensez à renforcer sur la mise en beauté de votre coiffure et maquillage pour éviter un look négligé, même si vous adoptez une tendance plus wide.

À lire Comment accessoiriser vos tenues pour affronter le froid avec style ?

Vanter un sein, un col ou un manchon #

Pour une allure encore féminine, jouez avec les décolletés, les cols et les manches qui savent sublimer le style oversized tout en restant chic.

Rester fidèles aux couleurs sobres #

Adopter le style oversized n’est pas forcément synonyme de grandes illustrations. Pour réussir cette tendance, préférez des teintes sobres et élégantes.

Les grands classiques : noir, blanc et gris #

Cependant, les couleurs indémodables tels que le noir, le blanc et le gris sont parfaites pour composer votre tenue oversize, car elles flattent votre silhouette instantanément.

Des couleur pops pour casser le côté masculin #

Osez les couleurs vives comme le rose, le bleu électrique ou le vert émeraude pour casser l’impression d’un style trop austère et apporter une touche féminine.

À lire Quelles astuces adopter pour éviter le fashion faux-pas en hiver ?

Cependant, avec ces astuces mode, vous pouvez adopter la tendance oversized sans paraître négligé en hiver. Prenez plaisir à jouer avec les volumes, les proportions et les matières pour réussir votre look oversized chic.