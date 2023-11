Comment choisir des accessoires chauds et stylés pour cet hiver ?

Voici nos conseils pour bien choisir et rester au chaud tout en étant tendance cette saison, vous avez besoin d’accessoires chauds.

Les bonnets : l’incontournable fashion #

Le bonnet, c’est la pièce maîtresse de notre garde-robe hivernale. Un excellent moyen de se protéger du froid tout en ajoutant une touche de style à nos tenues. Comment trouver le bonnet parfait ? Suivez ces quelques astuces :

Choisir la matière #

Commencez par sélectionner une matière chaude et confortable. La laine est souvent recommandée, mais le cachemire offre un toucher plus doux et luxueux. Les matières synthétiques peuvent aussi être intéressantes grâce à leur légèreté et séchage rapide.

Trouver la forme idéale pour ces accessoires chauds #

Pour un look réussi, il faut adapter la forme du bonnet à votre morphologie. Si vous avez un visage rond, optez pour un modèle ample. À l’inverse, misez sur une version ajustée si vous avez un visage fin ou allongé.

Des chaussettes chaudes et originales #

On aurait tort de négliger nos pieds durant l’hiver. Bien au chaud dans nos bottines ou baskets, ils méritent également d’être enveloppés de chaussettes douces et tendance. Pour cela, misez sur des matières naturelles comme la laine, qui absorbe l’humidité tout en gardant vos pieds bien au chaud.

Couleurs et motifs : osez l’originalité #

N’hésitez pas à choisir des chaussettes aux couleurs vives ou avec des motifs amusants pour pimenter votre tenue hivernale. Les modèles à pois, rayures ou imprimés animaliers sont toujours appréciés et offrent un côté ludique.

Des écharpes pour se réchauffer le cou #

L’écharpe est un autre accessoire essentiel pour passer l’hiver. Elle permet de protéger notre cou, mais aussi notre gorge et nos épaules du froid.

Les critères pour une écharpe parfaite #

Privilégiez les matières nobles comme le cachemire, l’alpaga ou encore la laine mérinos. ADaptez également la largeur de l’écharpe à votre taille pour éviter d’être submergé par le tissu. Enfin, les couleurs neutres permettent d’accorder facilement votre écharpe à différentes tenues.

Des gants pour protéger nos mains #

Les gants deviennent rapidement indispensables dès que les températures baissent. Voici comment bien les choisir :

Matière et technologie pour ces accessoires chauds #

Optez pour des gants en cuir, en laine ou en matière synthétique pour un confort optimal. Certains modèles sont même compatibles avec les écrans tactiles, très pratiques pour utiliser votre smartphone sans ôter vos gants.

Le style qui vous convient #

Choisissez des gants en fonction de leur style et de l’occasion : élégants pour une soirée ou plutôt fonctionnels pour une sortie en montagne. Ne négligez pas la taille afin d’éviter d’avoir les mains comprimées ou à l’inverse trop de liberté dans le gant.

Des accessoires pour les filles #

L’hiver ne doit pas être synonyme de térenité pour nos petites filles. Écharpes, bonnets et moufles tantôt chics, tantôt décalés, retrouvez nos conseils pour choisir leurs accessoires :

Des animaux rigolos sur les moufles #

Pour protéger ses petites mains du froid, on craque pour ces moufles aux formes d’animaux qui vont plaire résolument aux enfants.

Un parapluie original pour les jours de pluie #

Rien de tel qu’un joli parapluie coloré pour affronter la grisaille. En forme de coccinelle, licorne ou bien fleuri, il y en a pour tous les goûts !

Mixez les matières pour un look réussi #

N’hésitez pas à mixer les textures pour apporter du relief à votre tenue hivernale. Les associations comme cachemire-laine, cuir-fausse fourrure et velours-coton donnent un résultat chic et moderne.

Un look mêlant confort et séduction pour ces accessoires chauds #

Jouez avec les nuances de couleurs pour donner du relief à votre tenue. Des accessoires colorés sur une base neutre ou multipliez les imprimés, tout est possible pour réchauffer vos tenues hivernales.

Au final, le choix des accessoires pour cet hiver doit répondre à deux exigences : apporter chaleur et confort tout en respectant notre style personnel. Entre bonnets douillets, écharpes moelleuses et gants élégants, à vous de composer la parure qui vous correspondra !