Quelles coupes de vêtements sont les plus flatteuses pendant la saison froide ?

L'hiver approche, et il est temps de mettre à jour votre dressing.

Pour vous sentir belle et bien dans vos vêtements tout en restant au chaud, découvrez quelles sont les coupes les plus flatteuses pendant la saison froide.

Coupes de vêtements : pourquoi adapter sa garde-robe aux températures hivernales ? #

Il n’est pas question de sacrifier son confort. Mais il faut également prendre en compte l’esthétique. Une coupe adaptée peut sublimer une silhouette, même avec des épaisseurs supplémentaires.

Les robes nuisettes : idéales pour les soirées habillées #

Malgré le froid, les robes nuisettes restent incontournables. Elles se portent facilement avec un pull ou un manteau.

Astuce pour styliser la robe nuisette malgré le froid #

Portez-la sur un top en maille près du corps. Ajoutez une ceinture large pour cintrer la taille.

Le manteau en fourrure : une pièce luxueuse et chaude #

Le manteau en fourrure offre chaleur et élégance. Il existe également des alternatives éthiques comme la fausse fourrure.

Tendance : les couleurs raffinées #

Cet hiver, optez pour des teintes douces, telles que le rose poudré, le vert amande ou le bleu pastel. Ces couleurs rendent la silhouette élancée malgré la taille du manteau.

Les matières en vogue #

Pour les coupes de vêtements, la laine mélangée est un incontournable pour les pièces plus légères et moins volumineuses.

Le pantalon taille haute : pour allonger les jambes #

Un pantalon taille haute mettra en valeur votre taille fine. Associez-le à un pull rentré dans le pantalon.

Les bottines à talons : pour gagner en hauteur sans avoir froid aux pieds #

Les bottines à talons sont parfaites pour un hiver chic. Elles confèrent une allure féminine tout en gardant les pieds au chaud.

Coupes de vêtements, la jupe crayon : un classique flatteur #

Pour les coupes de vêtements, la jupe crayon s’adapte bien aux températures froides grâce à sa longueur mi-cuisse. Pour rester élégante en saison froide, choisissez une jupe crayon en laine ou en velours.

L’oversize : pour être à la fois confortable et tendance #

Les vêtements oversize permettent d’être bien protégée contre le froid et de jouer avec les superpositions. Optez pour des pulls xxl et des manteaux en twice.

Coupes de vêtements : comment porter l’oversize sans perdre en féminité ? #

Misez sur des accessoires fins tels que des boucles d’oreilles délicates, des bracelets fins ou un collier fin.

Le cachemire : une matière chaude et élégante #

Les pièces en cachemire sont à la fois douces, confortables et réchauffantes.

Pièces-clés en cachemire #

Un pull col roulé est essentiel, ainsi qu’une robe pull pour les journées cocooning.

