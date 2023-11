Quelles couleurs tendance réchauffent vos looks d’hiver cette saison ?

Cette année, les couleurs sont à l’honneur pour redonner vie à vos tenues, pour vos looks d’hiver.

Le rouge, une couleur chaude incontournable #

L’intemporel rouge retrouve sa place dans nos garde-robes cette saison. Symbole d’énergie et de passion, il apporte une touche élégante à chaque tenue.

Succombez au charme du bordeaux #

Du pull-over douillet aux bottes cuir, on craque volontiers pour cette teinte sombre et raffinée qui sublime n’importe quel look.

Osez un total look rouge dynamique #

Combiner différentes nuances permet également de jouer sur la profondeur et le relief de vos tenues, et d’affirmer votre personnalité avec panache.

Le jaune moutarde, nouvel allié pour vos looks d’hiver #

Tendance phare de la saison, le jaune moutarde vient adoucir notre palette. Cette nuance chaude et enveloppante se marie facilement avec des tons plus neutres.

Les associations gagnantes du jaune moutarde #

Associez-le à des couleurs comme le gris, le beige ou le blanc cassé pour créer des contrastes harmonieux et équilibrés.

Misez sur les accessoires en jaune moutarde #

Pour réchauffer une tenue sobre, ajoutez une écharpe ou un bonnet dans cette nuance lumineuse et chaleureuse.

Laissez-vous surprendre par le vert émeraude pour vos looks d’hiver #

Cette saison, le vert émeraude nous séduit avec son caractère profond et ténébreux. Alliant élégance et originalité, il s’affiche en touche ou en total look sur nos vêtements.

Adoptez le vert émeraude en toute subtilité #

Misez sur des pièces fortes tel qu’un manteau ou une jupe plissée pour marquer votre style sans tomber dans l’excès.

Associez-le à des teintes sobres #

Le noir, le bleu marine et le gris souris sont autant de couleurs que vous pouvez associer au vert émeraude pour une allure raffinée.

L’orange, la couleur qui prend ses quartiers d’hiver #

Souvent cantonné aux tenues estivales, l’orange retrouve ses lettres de noblesse durant les mois froids. Ses différentes nuances réchauffent instantanément nos looks hivernaux.

Osez l’orange brûlé pour une note automnale #

– Cette variante chaude et cuivrée évoque les flammes d’un feu de cheminée et apporte un esprit cocon à notre vestiaire.

Adoptez un pull-over orange vitaminé pour vos looks d’hiver #

– Pour rompre avec la monotonie du gris et du noir, un pull-over de cette teinte vitaminée réveille en douceur nos tenues les plus sobres.

Le rose poudré, une pastel au service du chic #

– Le rose poudré reste une couleur prisée pour son aspect romantique et féminin. Il s’accorde parfaitement avec des tons neutres ou des couleurs plus sombres tels que le marine ou le bordeaux.

Jouez la carte contrastée avec des accessoires #

– Réchauffez votre look d’hiver avec une paire de gants, un bonnet ou une étole dans cette teinte délicate qui apaise toute l’allure générale.

Misez sur un manteau rose poudré #

– Pour affronter le froid sans perdre en élégance, optez pour un long manteau aux formes structurées, longueur et coupe évasée, vous assurant ainsi de ne jamais passer inaperçue.

Enfin, n’oubliez pas l’influence du bleu ciel #

– À la fois rafraîchissant et lumineux, le bleu ciel donne un coup de fouet à nos tenues hivernales. Plusieurs manières de l’adopter sont possibles :

Avec des camaïeux de bleu #

– Les nuances de bleu se marient très bien ensemble et apportent charme et fraîcheur cette saison.

En accessoire pour looks d’hiver #

– Un bonnet bleu ciel ou une écharpe dans ces tons apporte une touche colorée et revitalisante à toute tenue.

Vous l’aurez compris, les couleurs sont bel et bien présentes pour réchauffer vos looks d’hiver cette saison. Alors n’hésitez pas à jouer avec les teintes et les contrastes</strong > pour trouver votre style unique et adopter des tenues pleines de vie.