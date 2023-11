Comment adopter le rouge en hiver : 5 associations de couleurs surprenantes

On l’aperçoit partout : des défilés de mode aux tenues de nos célébrités préférées, il est certain que le rouge est dans toutes les garde-robes de cette saison. Voici donc 5 teintes compatibles avec le rouge, la couleur phare de la saison hivernale.

1. Le rouge et le bleu : un duo explosif #

Tout comme dans le maquillage, les nuances contrastées se marient bien ensemble.

Alors qu’on pourrait croire qu’ils ne s’accordent pas, le rouge et le bleu sont en réalité un mélange audacieux et moderne. Un pantalon rouge associé à une veste bleue foncée ou encore une écharpe bleue qui contraste avec une robe rouge apportera du dynamisme et de l’énergie à votre tenue d’hiver.

2. La rencontre inattendue du rouge et du rose #

Il y a quelques saisons seulement, l’idée d’associer ces deux couleurs aurait provoqué des frissons d’horreur.

Pourtant, aujourd’hui, la combinaison du rouge et du rose est considérée comme branchée et originale. Une jupe plissée fuchsia combinée à un pull en maille rouge ou un tailleur-pantalon rose pastel rehaussé d’une ceinture rouge rendront vos tenues hivernales plus féminines et pétillantes.

3. L’association chaleureuse du rouge et du marron #

Les tons terre comme le marron sont très présents en hiver, mais ils peuvent parfois donner un aspect trop austère à nos tenues. C’est pourquoi l’alliance du marron et du rouge peut être une solution idéale pour mettre de la couleur dans votre dressing tout en conservant cette touche d’élégance propre à la saison froide.

Un blazer marron porté avec un pull fin rouge ou encore des bottines rouges qui contrastent avec un manteau marron vous assureront un look chic et audacieux.

4. Le classique indémodable : le rouge et le noir #

Stendhal ne s’était pas trompé en établissant ce lien incontournable entre le rouge et le noir. Semblables au bon fromage et vin, ces deux couleurs se marient parfaitement et renforcent notre garde-robe saisonnière année après année. Que ce soit un smoking noir rehaussé d’une chemise rouge ou même des collants rouges portés sous une jolie robe noire, une chose est sûre : le rouge et le noir sont un duo gagnant.

5. La douceur du rouge et du beige #

Pour apporter une touche de couleur à vos tenues sobres, rien de tel que d’associer le rouge et le beige. Cette association délicate permet de créer des looks harmonieux sans pour autant trop attirer l’attention. Un pantalon beige plissé rehaussé d’une ceinture rouge ou encore une écharpe rouge glissée à l’intérieur d’une chemise beige ouverte sont des idées ingénieuses pour pimenter vos ensembles hivernaux.

En définitive, adopter le rouge cet hiver est une valeur sûre pour apporter du dynamisme et de la chaleur à vos tenues. Grâce à ces 5 teintes compatibles avec le rouge, la couleur phare de la saison hivernale, n’hésitez pas à oser les mélanges audacieux et surprenants qui feront de cet hiver une véritable explosion de couleurs.