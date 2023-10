4 masques effrayants pour une peau d’apparence fantomatique à Halloween

L'ambiance inquiétante et les costumes originaux sont indispensables pour la fête d'Halloween.

Dans cet article, nous avons sélectionné pour vous 4 maquillages mystérieux idéaux pour la soirée d’Halloween 2023.

1. La sorcière envoûtante #

Changez le traditionnel maquillage de sorcière en réalisant un look plus moderne et ensorcelant qui captivera l’attention des autres.

Étapes à suivre : #

Commencez par appliquer une base blanchâtre pour donner à votre teint un aspect pâle et spectral.

Ajoutez des ombres sombres autour des yeux avec du fard à paupière noir ou foncé.

N’hésitez pas à dessiner des motifs symétriques autour des yeux pour accentuer le regard.

Faites ressortir vos pommettes avec du blush bordeaux.

Pour terminer, choisissez un rouge à lèvres foncé, comme le violet ou le prune.

2. Le vampire séduisant #

Inspiré par les vampires modernes tels que ceux présentés dans Twilight et The Vampire Diaries, ce maquillage est à la fois effrayant et séduisant.

Étapes à suivre : #

Appliquez une poudre blanche sur votre visage pour créer un aspect pâle et mortel.

Accentuez vos yeux avec du fard à paupières rouge et créez un regard intense en traçant des traits noirs sous les yeux.

Ajoutez des lentilles de couleur pour accentuer votre regard.

Pour un effet plus réaliste, tracez de fausses veines sur le contour du visage et le cou avec un crayon noir.

Placez de faux crocs sur vos canines pour compléter votre transformation en vampire.

3. La momie égyptienne #

Apportez une touche d’élégance aux costumes traditionnels de momie en choisissant ce maquillage qui rappelle les anciens pharaons.

Étapes à suivre : #

Utilisez du maquillage blanc pour obtenir un teint pâle et poussiéreux.

Créez des ombres et des creux marqués avec du fard à paupières brun foncé, notamment autour des yeux, du nez et des joues.

Tracez des motifs égyptiens sur le front, les pommettes et les tempes avec un eye-liner doré ou argenté.

Choisissez un rouge à lèvres bordeaux ou prune pour mettre en valeur vos lèvres tout en restant dans les tons sombres.

Enfin, enveloppez certaines parties de votre visage avec des bandages pour donner l’impression d’une momie déterrée.

4. Le masque horrifique coréen #

Inspiré par les légendes urbaines et les films d’horreur asiatiques, ce maquillage effrayant vous transportera dans l’univers surnaturel de la Corée du Sud.

Étapes à suivre : #

Commencez par appliquer un fond de teint très clair pour créer un aspect fantomatique.

Couvrez vos sourcils avec du maquillage blanc pour les rendre invisibles.

Ajoutez des ombres autour des yeux pour accentuer le regard sinistre.

Appliquez un crayon noir pour tracer une cicatrice sur votre bouche, comme si elle avait été cousue ou fendue.

Mettez un rouge à lèvres rouge foncé ou bordeaux pour donner un aspect vampirique aux lèvres.

Alors n’hésitez plus à revêtir l’un de ces quatre maquillages effrayants pour impressionner vos amis lors de la fête d’Halloween 2023.