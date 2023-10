Les 7 jeux de société parfaits pour une soirée d’Halloween amusante entre amis

Quand la nuit d'Halloween tombe et que les fantômes, sorcières et autres créatures étranges prennent vie, l'envie de se retrouver entre amis pour des soirées pleines d'épouvante et de mystère est irrésistible.

Pour pimenter ces moments, voici notre sélection de 7 jeux de société spécialement adaptés pour vivre des parties sous haute tension.

1. Crime Zoom : Un jeu à suspense qui vous plonge au cœur d’une enquête criminelle #

Dans le jeu « Crime Zoom – Fenêtre sur crimes », les joueurs sont transportés à Los Angeles en 1954 où ils doivent résoudre un meurtre en mode collaboratif.

Leur but ? Déterminer si votre fiancé George Hopley a été défenestré ou s’il s’est jeté lui-même suite à un crime commis. Ce jeu captivant est accessible dès 14 ans et permet des parties d’environ 60 minutes.

2. La Chasse aux Monstres : Un jeu coopératif pour éveiller l’esprit d’équipe #

Accessible dès 4 ans, « La Chasse aux Monstres » propose aux plus jeunes de faire appel à leurs capacités de mémoire pour attraper ensemble des monstres effrayants avant qu’ils ne soient trop nombreux et n’envahissent la chambre où ils se trouvent. Ce jeu de mémoire éducatif et divertissant renforce les liens entre ses participants avec comme objectif commun de chasser les monstres.

3. Zombie Kidz Evolution : Repoussez l’invasion de zombies tout en développant ses pouvoirs #

Avec « Zombie Kidz Evolution », il est temps de s’allier pour repousser la horde de morts-vivants qui approche de l’école. Ce jeu coopératif permet aux joueurs de voir leurs pouvoirs augmenter au fil de la partie afin de venir à bout des assauts incessants des zombies. Accessible dès 7 ans, ce jeu promet une soirée pleine d’action et de rebondissements !

4. Mysterium : Résolvez un mystère en vous mettant dans la peau d’un médium #

Dans le jeu « Mysterium« , l’un des joueurs endossera le rôle du fantôme d’un défunt, tandis que les autres incarnent des médiums venus tenter de résoudre le mystère entourant sa mort. À travers des indices sous forme de cartes oniriques, les participants devront retrouver le coupable parmi plusieurs suspects. Ce jeu original allie collaboration et réflexion et garantit une soirée inoubliable./p>

5. Midnight Party : Un classique revisité pour une poursuite effrayante #

Faisant écho au célèbre jeu La Course aux Marrons, « Midnight Party » transporte les joueurs dans un manoir hanté où ils doivent échapper à Hugo, le fantôme du lieu, avant minuit. Ce jeu familial accessible dès 6 ans se distingue par ses mécaniques simples et met l’accent sur la stratégie pour éviter que les participants ne se fassent attraper par le fantôme.

6. Dead of Winter : Survissez dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies #

Pour les adeptes des scénarios apocalyptiques, « Dead of Winter » est le jeu idéal en cette période d’Halloween. Dans ce jeu coopératif mais également traitre, les joueurs doivent survivre ensemble dans une colonie assaillie par des hordes de morts-vivants tout en accomplissant leurs objectifs personnels. Il faudra donc collaborer tout en restant vigilant à d’éventuelles trahisons !

7. Mansions of Madness : Un jeu immersif inspiré de l’univers de H.P Lovecraft #

Plongez au cœur du mythique univers de H.P Lovecraft avec « Mansions of Madness« , un jeu d’enquête et d’horreur qui vous entraîne dans les mystérieuses demeures de la ville d’Arkham. Les joueurs devront résoudre des énigmes et combattre d’étranges créatures tout en faisant face à des situations terrifiantes. Une atmosphère sombre et immersive garantie pour vos soirées d’Halloween !

Quel que soit votre choix, ces 7 jeux de société vous promettent une soirée d’Halloween riche en frissons et en émotions. Alors rassemblez-vous autour de la table et plongez dans l’ambiance effrayante de ces univers aussi variés qu’épouvantables. Bonnes parties à tous !

