Retour aux sources : recettes de soupes réconfortantes à la manière de grand-mère

Les recettes de soupes sont synonymes de réconfort et de bien-être.

Pub :

Elles rappellent souvent les bons plats préparés par nos grands-mères.

La tradition des soupes réconfortantes #

Ces délicieuses recettes sont transmises de génération en génération. Les ingrédients utilisés, issus du potager, ajoutent une note authentique.

Le bouillon de légumes, base incontournable #

Le bouillon de légumes fait partie intégrante dans la préparation des soupes. Chaque famille a sa propre recette de ce mélange savoureux.

À lire Alerte promo Noël 2023 : des calendriers de l’Avent LEGO en réduction, offre limitée

Potage aux légumes d’hiver #

Pour faire un bon potage, on utilise les légumes d’hiver : carottes, navets, poireaux, … Des légumes riches en fibres et vitamines C.

Voici les ingrédients pour une soupe réussie :

– 4 carottes

– 2 navets

– 2 poireaux

– 1 oignon

– 1 gousse d’ail

– 1 brin de thym

– Sel et poivre

En premier lieu, peler et couper tous les légumes. Ensuite, faites revenir l’oignon et l’ail avec un peu d’huile d’olive. Une fois qu’ils sont dorés, ajoutez les autres légumes coupés en cubes. Finalement, versez-les dans le bouillon et laissez cuire à feu doux pendant 40 minutes.

Soupe de potiron #

Le soupe de potiron est riche en saveurs. Cette recette est facile à réaliser et délicieuse à déguster pour un plaisir réconfortant.

À lire Menace imminente : vents, crues, avalanches, découvrez si votre département est dans la zone rouge

Pour une soupe succulente, il faut :

– 1 kg de potiron

– 4 pommes de terre

– 1 oignon

– 50 cl de lait d’amande

– Sel et poivre

Commencez par peler et couper le potiron. Ensuite, faites cuire à la vapeur avec les pommes de terre épluchées. Dans une autre casserole, faites revenir l’oignon avec un peu d’huile d’olive, puis ajoutez les légumes cuits. Ajoutez le lait d’amande et mixez jusqu’à obtenir une texture onctueuse. Assaisonnez selon votre goût.

Soupe de lentilles corail #

La soupe de lentilles corail est originale et savoureuse. Les personnes intolérantes au gluten peuvent la consommer sans problème.

Voici les ingrédients nécessairespour faire cette soupe :

– 250 g de lentilles corail

– 1 oignon

– 1 gousse d’ail

– 1 cuillère à soupe de curry

– Sel et poivre

À lire Les détenteurs de l’AAH privés de prime de Noël ? La vérité surprenante derrière la décision une prime qui pourrait atteindre 200 €

Faites revenir l’oignon et l’ail dans une casserole avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez les lentilles corail préalablement rincées, puis recouvrez d’eau bouillante. Laissez mijoter pendant environ 30 minutes. En fin de cuisson, ajoutez le curry, sel et poivre selon votre goût. Mixez pour obtenir une soupe onctueuse.

Soupe de légumes verts #

Les soupes de légumes verts sont appréciées par leurs couleurs vives et leur richesse en vitamines et antioxydants.</p href>

Pour réaliser cette soupe, il vous faut :

– 200 g de brocolis

– 180 g de courgettes

– 100 g de haricots verts

– 60 g de roquette

– 100 g de pommes de terre

– 50 cl de bouillon de légumes.

– Sel et poivre

Coupez tous les légumes en petits morceaux, puis faites cuire dans le bouillon de légumes. Quand les légumes sont cuits, mixez la préparation pour obtenir une soupe lisse et homogène. Ajustez l’assaisonnement selon vos goûts avant de déguster chaud.

À lire La recette qui fait fureur : le gâteau salé au fromage et tomate de Laurent Mariotte, facile et bluffant

Des soupes à savourer sans modération #

Les recettes de soupes réconfortantes offrent une variété de choix. Elles peuvent être dégustées en entrée ou comme plat principal pour un repas léger.

Bonnes pratiques : #

Pour profiter pleinement des bienfaits des légumes, il est conseillé {cond NO_CONCLUSION}de ne pas les cuire trop longtemps. Cela évite de perdre leurs nutriments essentiels.