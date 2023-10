Futurapolis Santé 2023 : explorer le thème audacieux de « Repousser les limites » #

Les experts Hélène Fenet, Nicolas Roche et Éric Servat s’inquiètent des effets néfastes des médicaments sur la qualité de l’eau. Ils abordent les problèmes liés à la pollution pharmaceutique dans l’environnement et leur impact sur notre santé.

Les réseaux essentiels pour les patients atteints de cancer #

Cyril Sarrauste, acteur engagé dans le domaine du cancer, met en avant l’importance des réseaux de soutien pour accompagner les patients confrontés à cette maladie. Ces réseaux permettent d’échanger des informations et des expériences entre les personnes concernées, facilitant ainsi la prise en charge et les démarches administratives.

L’évolution du métier d’infirmier en oncologie #

Anne Ferrer et Marc Ychou témoignent des changements radicaux qui ont marqué la profession infirmière en oncologie ces dernières années.

Ils soulignent notamment l’augmentation des compétences requises et la nécessité d’une formation régulière pour rester au fait des avancées scientifiques.

Des armes plus précises et efficaces contre le cancer #

Les spécialistes David Azria, Auriane Cano-Chancel, Françoise Rimareix, Delphine Topart et Marc Ychou présentent les nouvelles techniques de lutte contre le cancer.

Ils évoquent les progrès importants réalisés dans le domaine de la radiothérapie et l’arrivée de nouvelles molécules prometteuses pour améliorer le traitement de cette maladie.

Amélioration de la qualité de vie pendant et après la maladie #

Les intervenants Amine Ayari, Stéphanie Catala, Anne-Sophie Jean-Deleglise, Cyril Sarrauste et Marc Ychou abordent la prise en charge globale du cancer. Ils mettent en lumière des initiatives visant à faciliter le quotidien des patients et aider leur entourage à mieux comprendre le vécu du malade.

Troubles de stress post-traumatique : des solutions innovantes #

Maëlle Aguer, Gérard Chaput, Florent Chaume et Nadège Gajic explorent de nouveaux moyens de dépister et prendre en charge les troubles de stress post-traumatique. Leur approche s’appuie sur l’intelligence émotionnelle et la psychologie sociale pour offrir un soutien personnalisé aux personnes concernées.

Le dépistage du cancer du sein et les signes d’alerte #

Angélique Bobrie, Sophie Gau et Anne Ferrer rappellent l’importance de l’auto-examen des seins et des contrôles réguliers pour détecter précocement les cancers du sein. Elles insistent sur les signes qui doivent alerter et incitent les femmes à consulter rapidement un médecin en cas de doute.

Les transformations nécessaires dans le milieu hospitalier #

Vincent Bounes, Anne Ferrer et Éric Oziol débattent des changements majeurs dus à l’évolution du secteur de la santé. Ils envisagent de nouvelles pistes pour améliorer la prise en charge des patients et optimiser l’organisation des hôpitaux afin de répondre aux défis actuels.

Longévité : les recherches prometteuses de Miroslav Radman #

Miroslav Radman et ses collègues Jean-Marc Lemaître et Myriam Richaud exposent leurs découvertes récentes en matière de longévité et de vieillissement. Leur travail porte notamment sur les mécanismes moléculaires responsables de ce processus complexe et les moyens de retarder son apparition.

L’entraînement des sportifs de haut niveau #

Mathilde Alleman, Alex Jumelin, Stéphane Perrey et Eva Serrano partagent leur expérience concernant la préparation physique et mentale des athlètes d’élite. Ils discutent des différentes stratégies utilisées pour atteindre la performance optimale et gérer la pression inhérente à la compétition.

Vivre avec la polyarthrite rhumatoïde au quotidien #

Florence Apparailly, chercheuse en médecine régénératrice, présente les dernières avancées dans la compréhension de la polyarthrite rhumatoïde et évoque les pistes prometteuses pour améliorer la prise en charge de cette maladie chronique.

Futurapolis Santé 2023 : explorer le thème audacieux de « Repousser les limites » #

Le salon Futurapolis Santé 2023 se donne pour mission d’explorer les nouvelles frontières du domaine de la santé. Les intervenants mettent en lumière des innovations et des avancées majeures qui contribueront à repousser les limites actuelles et offrir une meilleure qualité de vie aux patients. La richesse des débats et des témoignages assure une vision globale des défis et des opportunités liées au secteur.