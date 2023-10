Les noix et la prise de poids : démystifier cette relation courante

Elles renferment également des minéraux, des vitamines et des phytostérols. Leur composition permet de lutter contre diverses affections comme le cholestérol ou les bouffées de chaleur pendant la ménopause.

Une source précieuse d’éléments nutritifs essentiels #

Dans les noix, on trouve du calcium pour les os, du magnésium pour le système nerveux, du manganèse comme antioxydant, du fer contre l’anémie, du potassium pour le rythme cardiaque et du zinc, un antioxydant bénéfique pour les cheveux et les ongles. Les vitamines B3 et B9 contenues dans les noix sont nécessaires à l’assimilation des nutriments.

Lavergnat explique que les noix fournissent aussi du bêta-carotène et de la vitamine E, deux antioxydants utiles pour protéger la peau. Les noix sont particulièrement intéressantes pour réduire le cholestérol et soulager les désagréments liés à la ménopause comme les bouffées de chaleur.

Un allié contre la prise de poids #

Même si les noix sont riches en calories, elles contiennent des « bonnes graisses » et des fibres qui procurent une sensation de satiété rapide, limitant ainsi le grignotage. Les noix ne causent pas de prise de poids, rassure la diététicienne-nutritionniste.

Les nombreux bienfaits des noix sur la santé #

Grâce à leur composition, les noix possèdent de multiples propriétés bénéfiques pour notre organisme :

1. Noix et cholestérol #

Les noix sont riches en acides gras oméga-3. Le potassium et les phytostérols qu’elles contiennent participent à la régulation de la pression sanguine et à la diminution du mauvais cholestérol, explique Aurore Lavergnat.

2. Noix et mémoire #

Les oméga-3 présents dans les noix ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui ont un effet bénéfique sur la mémoire et la concentration.

3. Noix et ménopause #

En plus d’apporter du calcium pour renforcer les os, les phytostérols contenus dans les noix aident à soulager les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur. Les oméga-3 ont également un effet positif sur la santé mentale des femmes sujettes à une légère dépression pendant cette période.

4. Noix et défenses immunitaires #

Pour renforcer l’organisme face aux attaques de virus et bactéries, consommer des noix est une solution naturelle efficace. En effet, les oméga-3 favorisent la diversité du microbiote, contribuant ainsi à renforcer le système immunitaire.

5. Noix et anti-âge #

Les noix fournissent plusieurs minéraux et vitamines aux propriétés antioxydantes, limitant les risques de vieillissement prématuré des cellules de l’organisme. C’est le cas notamment du manganèse, du zinc, du bêta-carotène et de la vitamine E.

6. Noix et constipation #

Les noix sont riches en fibres, précieuses pour notre digestion. Elles ont deux effets bénéfiques en cas de constipation : elles augmentent le volume et la fréquence des selles.

Quelques précautions à respecter #

Malgré leur apport nutritionnel incontestable, il convient de prendre quelques précautions lors de la consommation de noix : si des aphtes apparaissent dans la bouche après avoir mangé des noix, cela signifie que l’organisme n’est pas prêt à les assimiler. Les noix sont également déconseillées avant l’âge de 3 ou 4 ans, en raison des risques d’étouffement qu’elles peuvent représenter.

Pour profiter pleinement de leurs bienfaits, il est conseillé de consommer chaque jour une poignée de noix, soit 4 à 5 cerneaux équivalant à 20 à 30 g.