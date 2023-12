Pourquoi l’hiver est la saison idéale pour perdre du poids ?

La saison idéale pour perdre du poids est souvent l’été avec les activités extérieures et les envies de plage, mais en réalité, l’hiver présente des conditions propices à la perte de poids selon plusieurs études.

Le froid comme allié dans la lutte contre le surplus de poids #

Le corps brûle davantage de calories pour se réchauffer lorsqu’il fait froid. Les températures basses induisent ainsi une dépense énergétique accrue. Un métabolisme plus actif favorise naturellement la saison idéale pour perdre du poids.

L’action des graisses brunes #

Des recherches ont démontré la présence de deux types de graisses dans notre organisme : les graisses blanches et les graisses brunes. Si les premières sont les graisses responsables du stockage des lipides et peuvent donc engendrer du surpoids, les graisses brunes agissent elles plutôt comme un « chauffage interne ». Ces dernières sont capables de transformer les sucres et les lipides en chaleur pour réguler la température corporelle.

Par conséquent, lorsque nous sommes exposés au froid, notre corps active les graisses brunes. Ainsi, leur métabolisme s’accélère, permettant de brûler davantage de calories. Le froid peut alors être utilisé pour provoquer une perte de poids.

Les bienfaits du sport en hiver #

Bien que les températures basses puissent décourager de nombreuses personnes à pratiquer des activités extérieures, faire du sport en hiver offre plusieurs avantages :

La motivation contre la dépression saisonnière #

L’exercice régulier est un excellent antidote au blues qui accompagne souvent cette période de l’année. Les endorphines libérées lors de l’effort physique procurent des sensations de bien-être et aident à combattre la sensation de fatigue latente.

Une meilleure endurance #

Le corps peut aisément supporter les efforts intenses lorsqu’il fait froid, puisqu’il n’a pas besoin de dissiper de la chaleur corporelle autant qu’en période chaude. En conséquence, l’énergie dépensée à maintenir la température idéale sera plutôt redirigée vers d’autres fonctions, comme soutenir un effort plus long ou intense.

Cela fait donc de l’hiver la saison idéale pour perdre du poids, mais aussi pour progresser dans sa pratique sportive.

Des sports spécifiques #

Randonnées raquettes, ski de fond, patinage sur glace, luge… L’hiver propose un large choix d’activités physiques très ludiques permettant de varier les plaisirs tout en travaillant différentes parties du corps. Le temps passé à pratiquer ces sports va rapidement transformer en calories brûlées, aidant ainsi à perdre ceux kilos superflus.

Les atouts nutritionnels de l’hiver #

Durant cette période, la nature offre également d’autres ressources favorisant la perte de poids :

Fruits et légumes d’hiver qui aident à mincir #

L’hiver dispose de sa propre gamme de produits frais, comme les légumes racines peu caloriques (betterave, carotte, celeri-rave…) ou encore les courges riches en fibres, et les agrumes gorgés de vitamine C.

Ces aliments peuvent rallonger votre sentiment de satiété et vous permettre de réduire la quantité consommée sans pour autant sentir la faim tout au long de la journée.

Des plats chauds moins gras #

A contrario des idées reçues, un plat chaud n’est pas forcément synonyme de « confort food » grasse et lourde à digérer. En effet, il est possible de préparer des soupes et des ragoûts riches en nutriments, saveurs, mais avec un apport calorique modéré.

La saison idéale pour perdre du poids inclut donc aussi une cuisine adaptée pour rester léger tout en ayant le plaisir de déguster un bon plat chaud devant un feu de cheminée.

Enfin, l’importance d’une motivation à toute épreuve’ #

Même si l’hiver est la saison idéale pour perdre du poids, cela nécessite de trouver en soi une motivation sans faille face aux aléas climatiques, la baisse d’énergie ou encore les fêtes de fin d’année.

N’hésitez pas à diversifier votre programme sportif et affronter le froid avec audace, vos efforts seront probablement récompensés par une silhouette amincie au retour des beaux jours.