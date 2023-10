Élégance intemporelle : Une coupe mi-longue dégradée pour les femmes de 40 ans

La coupe mi-longue dégradée est un choix judicieux pour les femmes de 40 ans et plus en quête d'une coiffure élégante et moderne.

Flatteuse pour toutes les formes de visages, cette coupe polyvalente apporte volume et mouvement aux cheveux tout en mettant en valeur le port de tête.

Une coupe adaptée à tous les types de cheveux #

Qu’ils soient fins ou épais, lisses ou bouclés, les cheveux mi-longs s’adaptent très bien au dégradé. Ce dernier permet notamment de donner du corps aux chevelures les plus fines, tout en allégeant la masse des cheveux épais. De plus, il est tout à fait possible de sélectionner une longueur adaptée selon vos préférences et votre morphologie.

Pour créer un effet de volume, optez pour un dégradé court et régulier dès la racine. Au contraire, si vous souhaitez plutôt mettre l’accent sur la longueur, privilégiez un dégradé progressif sur les pointes.

Le dégradé sur cheveux lisses #

Sur des cheveux lisses, le dégradé apporte du relief et rompt avec l’uniformité de la coupe. En coupant les cheveux en biais, les mèches viennent se fondre naturellement dans l’ensemble, créant ainsi un joli mouvement. Pour plus de dynamisme, n’hésitez pas à réaliser un brushing pour donner une légère ondulation à votre chevelure.

Le dégradé sur cheveux bouclés #

L’avantage du dégradé sur les cheveux bouclés est de souligner les boucles en leur donnant un aspect plus aérien et léger. Allégez la masse des boucles en réalisant un dégradé progressif, ou créez une structure avec un dégradé court et régulier. Dans tous les cas, pensez à bien soigner l’hydratation de votre chevelure pour conserver toute sa souplesse et son élasticité.

Des possibilités de coiffage variées #

La coupe mi-longue dégradée offre de multiples options de coiffage, vous permettant d’adapter votre look en fonction de vos envies et de vos activités. Les mèches effilées s’accordent aisément à toutes sortes de coiffures, depuis le classique brushing jusqu’aux idées les plus originales.

Le brushing glamour #

Pour un événement spécial ou tout simplement pour apporter une touche raffinée à votre quotidien, réalisez un brushing glamour en travaillant les mèches au fer à boucler ou avec une brosse ronde. Veillez à bien protéger vos cheveux avant l’utilisation de chaleur avec un produit thermo-actif.

Les ondulations naturelles #

Souvent associées à l’élégance et à la spontanéité, les ondulations naturelles sont idéales pour une coiffure décontractée. Utilisez un produit texturisant sur cheveux humides, et laissez sécher à l’air libre ou avec un diffuseur, en veillant à ne pas manipuler les mèches pour conserver leur forme.

La queue de cheval basse #

Enfin, la queue de cheval basse est une coiffure rapide et facile à réaliser, qui apporte néanmoins beaucoup d’élégance en sublimant le port de tête et le dégradé du cou. Pour plus de sophistication, pensez à cacher l’élastique avec une fine mèche de cheveux enroulée autour.

Tenir compte de la morphologie du visage #

Pour choisir la coupe mi-longue dégradée qui vous convient, il est essentiel de prendre en compte la morphologie de votre visage. Voici quelques conseils pour adapter cette coupe selon les différentes formes de visages :

Visage rond : privilégiez un dégradé progressif et léger pour allonger votre visage tout en gardant un aspect naturel.

privilégiez un dégradé progressif et léger pour allonger votre visage tout en gardant un aspect naturel. Visage carré : optez pour un dégradé régulier afin de créer un effet arrondi, adoucissant ainsi les traits anguleux de cette morphologie.

optez pour un dégradé régulier afin de créer un effet arrondi, adoucissant ainsi les traits anguleux de cette morphologie. Visage ovale : n’hésitez pas à jouer sur la longueur de la coupe, en adaptant celle-ci à vos envies et vos besoins.

n’hésitez pas à jouer sur la longueur de la coupe, en adaptant celle-ci à vos envies et vos besoins. Visage en cœur : misez sur un dégradé court et régulier pour donner de l’équilibre à votre visage, en soulignant les pommettes et en adoucissant la ligne du menton.

Enfin, n’oubliez pas de demander conseil à votre coiffeur pour trouver la coupe mi-longue dégradée qui sublimera votre chevelure et mettra en valeur vos traits.