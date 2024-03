Coupe pixie : est-ce adapté à toutes les formes de visage ?

La coupe pixie : un choix mode pointu #

Depuis l’icône du cinéma Audrey Hepburn jusqu’à l’étoile montante Emma Watson, le monde a été témoin de la beauté et de l’élégance de cette coiffure. Bénéficiant d’une popularité croissante et d’un avis incomparablement favorable, cette coupe courte a pourtant créé une grande ambiguïté : est-elle réellement adaptée à toutes les formes de visage ?

L’avis des experts en coiffure #

Les experts en coiffure, après une myriade de tests, dressent un portrait nuancé du meilleur candidat pour une coupe pixie. Ce style, bien que polyvalent, ne convient pas aussi universellement que l’on pourrait le penser. Un visage ovale serait le plus compatible, en raison de sa proportion harmonieuse qui s’adapte à presque tous les styles de coiffure. Les visages en forme de cœur ou de diamant, avec une mâchoire fine, sont également indiqués pour cette coupe audacieuse.

D’autres considérations entrent également en jeu. Il faut par exemple prendre en compte la texture des cheveux. Si vous avez des cheveux épais et raides, une coupe pixie pourrait se transformer en un véritable défi de style et d’entretien. En revanche, si vos cheveux sont ondulés ou bouclés, une pixie courte peut donner un look chic et insouciant. De même, l’âge, contrairement à une idée reçue, n’est pas une limitation : la coupe pixie est certes populaire chez les jeunes femmes, mais elle peut également donner un look frais et moderne aux femmes plus âgées.

Le comparatif des styles de coupes pixie #

Si on procède à un comparatif des différents styles de coupes pixie, il est à noter que chaque déclinaison met en valeur des traits particuliers du visage. Par exemple, une coupe pixie élégamment ébouriffée va donner du volume aux cheveux fins et aux visages ronds tandis qu’une coupe pixie effilée peut flatter un visage à angles vifs.

L’art de cette coiffure réside dans sa capacité à rehausser et à mettre en valeur les traits distinctifs de chaque personne. Une coupe pixie longue aux cheveux étirés vers le haut peut accentuer les traits d’un visage ovalisé tandis qu’une coupe pixie avec une frange longue et rectiligne va adoucir un visage carré. Sans aucun doute, le choix doit être fait de manière réfléchie et avec l’aide d’un professionnel.

Un plébiscite pour la personnalité #

Au final, plus que le meilleur critère physique, c’est votre personalité qui va décider. Etes-vous prête à sauter le pas ? Un tête à tête avec le miroir s’impose. La coupe pixie est une coiffure chic, audacieuse, et demande une dose de confiance en soi. Avec la coupe pixie, la femme affirme, assume sa féminité avec force et élégance. Avis à toutes, la pixie est plus qu’une simple coiffure, c’est une déclaration.

