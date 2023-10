Ce secret du yoga que les professeurs ne veulent pas que vous sachiez

Dans notre vie moderne, le stress et les tensions sont à l’ordre du jour. Il est donc important d’apprendre à se relaxer et à prendre soin de son corps et de son esprit.

C’est là que le yoga peut intervenir en tant qu’outil précieux pour retrouver équilibre et bien-être.

Il a traversé les âges et s’est développé au fil du temps pour offrir diverses variantes adaptées aux besoins de chacun. Nous vous proposons de découvrir quelques-unes des pratiques qui ont vu le jour, comme le Power Yoga ou encore le yoga prénatal.

À lire En matière de Pilates, les techniques souvent sous-estimées

Le Hatha Yoga : base commune pour toutes les autres pratiques

Une grande majorité des variantes actuelles tirent leurs origines du Hatha Yoga, une méthode traditionnelle qui combine postures, exercices de respiration et méditation.

L’un des objectifs principaux du Hatha Yoga est d’équilibrer l’énergie du corps et de l’esprit pour développer sa santé et aider à la relaxation.

Certaines adaptations du Hatha rendent cette pratique plus accessible et stimulante pour un large public, notamment aux États-Unis où des formes plus dynamiques ont été développée.

Power Yoga : quand le Hatha Yoga prend de la vitesse

Cette méthode dynamique associe postures, respiration et méditation en enchaînements rapides. Les séances de Power Yoga exigent discipline, rigueur et focalisent sur l’alignement corporel.

À lire Vous ne devinerez jamais comment l’art-thérapie transforme radicalement des vies stressées

Bien que non spirituelle, elle a une portée méditative par son accent sur la respiration

Le Power est notamment réputé pour ses bienfaits sur les systèmes cardiovasculaire, digestif et nerveux.

Sivananda : harmonisation du corps et de l’esprit grâce au souffle

D’autre part, le yoga Sivananda met l’accent sur l’utilisation du souffle pour rééquilibrer le corps et l’esprit.

Les cours sont dispensés par l’organisation Sivananda dans leurs propres centres.

À lire En période de tension globale, ces 5 émotions influencent notre bien-être

Cette pratique valorise la méditation, la respiration et la relaxation avec des postures classiques. Le Sivananda, présent dans 140 pays, combat efficacement stress et tensions journalières.

Yoga prénatal : adaptation spécifique pour les femmes enceintes

Le modèle prénatal offre des cours spécialement conçus pour les futures mamans. Ces séances ciblent les challenges de la grossesse. L’instructeur choisit des exercices pour apaiser les douleurs fréquentes. Ces exercices aident aussi lors de l’accouchement et assurent un équilibre post-natal.

Le yoga prénatal permet ainsi aux femmes enceintes de mieux vivre cette période, tout en préparant leur corps à l’accouchement.

Au fil du temps, il s’est diversifié pour proposer de nombreuses options. Ainsi, chacun peut adapter sa pratique selon ses besoins et attentes.

À lire Le bien-être au travail influence, selon des études, la productivité et l’efficacité des salariés

La méditation, respiration et relaxation sont au cœur de cette pratique avec des postures traditionnelles. Le Sivananda, répandu dans 140 pays, atténue stress et tensions du quotidien.