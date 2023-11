Les meilleurs bricolages de Noël à proposer aux enfants

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion idéale pour partager des moments créatifs en famille. Il existe une multitude de meilleurs bricolages de Noël amusants et instructifs à proposer aux enfants. Dans cet article, vous découvrirez plusieurs activités manuelles pour divertir vos petits tout en préparant la maison pour cette période festive.

Création de décorations pour le sapin de Noël #

Pourquoi ne pas proposer aux enfants de créer leurs propres décorations pour le sapin ? Plusieurs techniques peuvent être utilisées :

Les boules de Noël personnalisées #

Il suffit d’acheter des boules en plastique transparent que vous pouvez remplir de différentes manières. Par exemple, utilisez des confettis, des paillettes ou même des perles colorées pour un effet original et esthétique. N’hésitez pas à encourager l’imagination de vos enfants et laissez-les choisir leurs couleurs préférées.

Les étoiles en carton #

Faites découper des étoiles de différentes tailles dans du carton épais. Disposez ensuite des feuilles de papier aluminium ou dorées, ainsi que des feutres et autocollants pour leur apporter une touche festive. Les enfants pourront ainsi personnaliser leurs étoiles et les suspendre dans le sapin à l’aide d’un ruban.

Les pommes de pin décorées #

Ramassez des pommes de pin lors d’une promenade en forêt et peignez-les avec de la peinture acrylique. Ajoutez des paillettes et des rubans pour les accrocher au sapin, pour créer un joli effet naturel.

Fabrication de cadeaux maison #

Noël est également l’occasion idéale pour enseigner aux enfants la valeur du partage et du don, en leur apprenant à fabriquer des petits cadeaux « faits maison » pour leurs proches ou amis :

Le pot-pourri parfumé #

Créez avec vos enfants un mélange d’écorces d’orange séchées, de bâtons de cannelle et d’étoiles d’anis pour confectionner un pot-pourri parfumé à offrir. Disposez le tout dans un joli sachet transparent que vous pourrez nouer avec un ruban assorti.

Les bougies personnalisées #



Choisissez des bougies de différentes tailles et couleurs, puis invitez vos enfants à les décorer avec des feutres spéciaux. Vous pouvez également ajouter du ruban adhésif coloré ou des autocollants afin de les personnaliser davantage.

Les petites douceurs gourmandes #

La cuisine est un espace créatif où les enfants pourront élaborer des meilleurs bricolages de Noël comestibles. Pensez notamment aux sablés décorés, aux truffes en chocolat ou encore aux sucres d’orge faits maison.

Création de cartes et marque-places de Noël #

L’art de la table prend une place importante durant les fêtes de fin d’année. Proposez à vos enfants de réaliser des créations pour agrémenter le repas :

Les cartes de vœux #

Laissez parler leur créativité avec du papier coloré, des feutres, des autocollants et des paillettes. Vos proches seront ravis de recevoir un message personnalisé !

Réalisez des marque-places originaux en utilisant des bouchons de liège, des pommes de pin peintes ou des ronds de serviette en ruban tressé. Laissez votre enfant écrire lui-même le prénom de chaque invité pour apporter une touche personnelle à la table.

Décorations extérieures : guirlandes et lumières #

N’oubliez pas de décorer également l’extérieur de votre maison pour créer une atmosphère festive :

Les guirlandes naturelles #

N’hésitez pas à opter pour des matériaux naturels pour réaliser des guirlandes originales à accrocher autour de votre porte d’entrée ou dans votre jardin. Du houx, du gui, des branches de sapin ou de pin, du lierre… tout peut être utilisé pour confectionner une sublime guirlande verte et parfumée.

Les lumières de Noël #

La tradition des lumières de Noël est très importante pour les enfants. Initiez-les à cette coutume en leur apprenant à choisir et installer les décorations lumineuses en toute sécurité. Des projecteurs aux guirlandes, en passant par les figurines lumineuses, il n’y a que l’embarras du choix !

Fabrication de calendriers de l’Avent maison #

Réaliser un calendrier de l’Avent fait partie intégrante des activités créatives liées à Noël :

Le calendrier en tissu ou feutrine #

Avec quelques morceaux de tissu ou de feutrine, quelques boutons ou rubans, créez un joli calendrier de l’Avent en forme de sapin, d’étoile ou même simplement rectangulaire. Les pochettes numérotées peuvent être remplies de chocolats ou de petits jouets et surprises.

Le calendrier en papier recyclé #

Un projet écologique et ludique consiste à créer un calendrier de l’Avent en utilisant des rouleaux de papier toilette vides. Une fois peints et agrémentés d’autocollants ou de dessins, ils pourront accueillir des petites surprises quotidiennes.

Entre décorations pour le sapin et la maison, cadeaux « faits maison » et art de la table, les possibilités offertes par les meilleurs bricolages de Noël sont infinies. C’est l’occasion de partager un agréable moment en famille tout en créant une atmosphère chaleureuse et festive au sein du foyer. Alors, n’hésitez plus à vous lancer dans cette aventure créative avec vos enfants !