Rouge à lèvres, surprise hivernale : une couleur inattendue devient tendance

Le rouge à lèvres noir s’impose comme la tendance beauté inattendue de la saison #

Parfait pour celles qui souhaitent ajouter une touche d’audace à leur look, cette couleur inattendue est en passe de devenir un must-have pour l’hiver.

Du podium aux lèvres des fashionistas #

Après New York, Londres et Milan, c’est au tour de la Fashion Week parisienne de tirer sa révérence. Du 25 septembre au 3 octobre, les plus grandes maisons de couture ont présenté leurs collections printemps/été 2024 prêt-à-porter dans les lieux les plus prestigieux de la capitale. Et en matière de beauté, force est de constater que les tendances de la saison prochaine sont particulièrement intéressantes.

Cette teinte surprenante a été aperçue notamment lors des défilés Dior et Burberry, où le rouge à lèvres noir était mis en avant sur les mannequins, sublimé par un teint nude et unifié. Loin de l’image gothique que l’on pourrait associer à cette couleur, il est conseillé de réchauffer son visage avec un bronzer et d’opter pour une coiffure sophistiquée telle qu’un chignon lisse ou une queue-de-cheval tirée.

Comment adopter le rouge à lèvres noir au quotidien ? #

Si vous êtes tentée par le rouge à lèvres noir, voici quelques conseils pour l’adopter en toute élégance :

Choisir la bonne formule et la bonne texture #

Il existe différents types de rouge à lèvres noirs sur le marché, allant des textures mates aux finis brillants. Pour un effet plus discret, préférez les formules semi-mates qui offrent une couleur intense sans trop attirer la lumière.

Appliquer le rouge à lèvres avec précision #

Un rouge à lèvres foncé nécessite une application précise pour éviter les bavures et les débordements. Utilisez un pinceau à lèvres pour une meilleure maîtrise du produit et dessinez d’abord le contour de vos lèvres avant de les remplir.

Miser sur un teint parfait #

Pour créer un contraste harmonieux avec le noir de vos lèvres, votre teint doit être impeccable. Unifiez-le avec un fond de teint adapté à votre carnation et camouflez les imperfections avec un correcteur. N’oubliez pas de fixer le tout avec une poudre matifiante.

Jouer avec les contrastes #

Pour éviter l’effet « gothique », associez votre rouge à lèvres noir à un maquillage des yeux léger. Optez pour un trait d’eye-liner fin et subtil pour souligner votre regard, sans charger vos paupières de fards à paupière foncés.

Le noir, symbole de sophistication et d’audace #

Souvent associée aux looks gothiques ou encore aux tenues de soirées, la couleur noire est avant tout synonyme de sophistication et d’élégance. En l’utilisant avec parcimonie sur les lèvres, elle apporte une touche d’originalité et de ténacité à un maquillage classique.

Alors que les couleurs vives font leur grand retour dans nos garde-robes cet hiver, le rouge à lèvres noir incarne une contre-tendance qui n’est pas dénuée d’intérêt. Il permet en effet de twister un look trop sage ou de renforcer un style déjà affirmé.

Longtemps cantonné aux univers alternatifs, le rouge à lèvres noir se fait une place dans les tendances beauté de cette saison et s’impose comme une surprise audacieuse qui devrait séduire les amatrices de mode. Alors, prête à franchir le pas et à adopter cette teinte inattendue ? N’hésitez pas à tester ce look original lors d’une soirée ou même en journée, si vous osez !

