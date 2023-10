Retour du rouge à lèvres marron, héritage des années 1990, la teinte réapparaît sur les lèvres

Le rouge à lèvres marron des années 1990 fait son grand retour #

Ce phénomène prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux et à la Fashion Week de New York, annonçant une possible tendance forte pour l’automne 2023.

Un engouement grandissant sur les réseaux sociaux #

Depuis quelques semaines, et encore plus avec l’approche de l’automne, le rouge à lèvres marron connaît une véritable explosion sur les réseaux sociaux. Les hashtags #brownlips et #brownlipstick ont ainsi cumulé respectivement plus de 90 millions et près de 85 millions de vues sur TikTok. Des célébrités telles qu’Avril Lavigne, Julia Fox, Paloma Elsesser, Emily Ratajkowski ou encore Elsa Hosk arborent cette teinte lors des défilés printemps-été 2024 organisées dans la Grosse Pomme.

Les créateurs adoptent le marron sur les podiums #

Parallèlement à cette popularité croissante, de nombreux designers ont délaissé le rouge et le rose sur les catwalks au profit de nuances tirant vers le marron. Il faut dire que plusieurs signaux avant-coureurs laissaient présager un retour en grâce du rouge à lèvres marron.

Le phénomène des Brownie Glazed Lips #

Tout a commencé en 2022 avec les Brownie Glazed Lips, qui se caractérisent par des lèvres brillantes avec une pointe de marron. Cette tendance a suscité la controverse pour Hailey Bieber qui a contribué à la populariser.

Les Cherry Cola Lips s’invitent dans la tendance #

Plus récemment, on a vu apparaître les Cherry Cola Lips, rappelant la célèbre boisson gazeuse mais tirant davantage sur le rouge cerise. Autant de signaux qui auraient dû nous alerter sur un possible retour de cette tendance emblématique des années 1990.

La réapparition du rouge à lèvres marron pourrait donc bien être l’une des grandes inspirations de l’automne 2023.

Comment adopter le rouge à lèvres marron en 2023 ? #

Pour celles qui souhaiteraient se lancer dans cette tendance nostalgique, plusieurs astuces peuvent être envisagées :

Choisir la bonne nuance de marron #

Il est important de trouver la teinte de marron qui correspond à votre carnation et à vos goûts personnels. Les nuances plus claires conviendront aux peaux plus pâles, tandis que les teintes plus profondes flatteront les peaux plus foncées.

Marier le rouge à lèvres marron avec le bon maquillage #

Le choix du maquillage qui accompagnera votre rouge à lèvres marron est crucial. Optez pour des nuances chaudes et automnales sur les yeux, telles que les ombres à paupières cuivrées ou dorées, ainsi qu’un blush dans des tons terre.

Associer le rouge à lèvres marron à un style vestimentaire adéquat #

Enfin, n’oubliez pas d’accorder votre tenue à votre look beauté. Le rouge à lèvres marron se mariera parfaitement avec des vêtements aux couleurs chaudes et automnales, tels que les pulls en maille, les vestes en velours ou encore les accessoires en cuir.

En conclusion, le retour du rouge à lèvres marron, héritage des années 1990, s’impose comme une tendance incontournable de l’automne 2023. Que ce soit sur les réseaux sociaux, les lèvres des stars ou les podiums de la Fashion Week de New York, cette teinte semble avoir conquis le cœur des amateurs de beauté et pourrait bien perdurer au-delà de cette saison.

