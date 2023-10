Cosmétiques sur-mesure, tendance actuelle, le pourquoi de cette popularité expliqué

Dans un contexte où les consommateurs recherchent de plus en plus l'authenticité et la personnalisation, les cosmétiques sur-mesure connaissent une popularité croissante.

La popularité grandissante des cosmétiques sur-mesure #

Zoom sur cette tendance actuelle qui bouleverse le paysage de la beauté et répond à une demande de consommation plus réfléchie.

Une réponse aux attentes des clients #

Le succès des cosmétiques sur-mesure réside en grande partie dans leur capacité à cibler précisément les attentes des clients.

En proposant des produits entièrement personnalisables, les marques peuvent offrir une expérience utilisateur unique et adaptée aux besoins de chacun. Ainsi, Christelle Percheron a créé Bâton Rouge Paris, sa marque de rouge à lèvres personnalisés, en réponse à ses propres difficultés pour trouver les nuances qui lui plaisaient.

Des expériences personnalisées pour faciliter la fidélisation #

Grâce à la customisation, les marques parviennent rapidement à cerner les attentes de leurs consommateurs et à instaurer une relation de fidélité avec eux. Par exemple, chez Deep Nature, 78 % des clients se tournent vers les offres personnalisées selon Laura Legendre, responsable formation. Les massages sont ainsi ajustés en fonction des envies, de l’humeur et des préférences de chaque personne, améliorant considérablement l’expérience globale du client.

Chez Bâton Rouge Paris, un maquilleur professionnel prend le temps d’échanger avec le client pendant une vingtaine de minutes pour déterminer la texture idéale du rouge à lèvres, sa finition, son parfum et bien sûr la teinte. Il est même possible de reproduire une couleur spécifique si le client apporte un échantillon en boutique.

Une consommation plus responsable #

L’un des principaux attraits des cosmétiques sur-mesure est qu’ils permettent une consommation plus raisonnée et moins impulsive. En effet, les clients sont amenés à réfléchir davantage à leurs besoins avant de se procurer un produit personnalisé. Comme le souligne Laura Legendre de Deep Nature, cette démarche « donne du sens à la consommation » et suscite une prise de conscience sur les raisons qui motivent l’achat d’un article.

Des produits mieux adaptés pour moins de déchets #

En outre, en optant pour des cosmétiques sur-mesure, les clients limitent le risque d’acheter des articles inadaptés ou mal ajustés, susceptibles de ne jamais être utilisés et donc jetés. Cela s’inscrit ainsi dans une démarche écologique et durable, où chaque achat compte et répond véritablement aux besoins de l’utilisateur.

La personnalisation : un atout marketing sur un marché concurrentiel #

Face à la concurrence accrue dans le secteur des cosmétiques, la personnalisation apparaît comme un argument marketing de poids. Proposer des cosmétiques sur-mesure permet aux marques de se différencier et de se positionner sur un créneau porteur. De plus en plus d’acteurs du marché s’intéressent à cette tendance, comme l’illustre le succès de la marque Bâton Rouge Paris ou encore les prestations personnalisées proposées par Deep Nature.

Un modèle économique viable #

Bien que la personnalisation entraîne une hausse des coûts de production, ce modèle économique semble avoir trouvé son public puisque la demande pour ces produits est en constante augmentation. Les consommateurs sont d’ailleurs prêts à payer un prix plus élevé pour obtenir un article adapté et unique, générant ainsi de nouveaux revenus pour les entreprises.

Vers une démocratisation des cosmétiques sur-mesure ? #

Face au succès et à la popularité grandissante de cette tendance, il est fort probable que le secteur des cosmétiques continue d’évoluer vers davantage de personnalisation. À mesure que les nouvelles technologies et les méthodes de production s’adaptent, les possibilités offertes par les cosmétiques sur-mesure devraient se développer et se démocratiser, pour le plus grand bonheur des clients en quête d’authenticité et d’un mode de consommation plus responsable.