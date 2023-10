Inspiration parisienne : Les looks beauté de la Fashion Week à essayer maintenant

Alors que la Fashion Week de Paris clôture les défilés des collections printemps-été 2024, nous avons rassemblé pour vous les looks beauté les plus marquants.

Une avant-première des tendances que l’on verra bientôt partout et que l’on peut recréer dès maintenant. Effet « lèvres mordues » signé Dior. Peter Philips, directeur créatif et image chez Dior Make-up, explique comment obtenir l’effet «lèvres mordues». Pour accentuer cet effet, il convient d’appliquer la couleur au centre, à la jonction de la lèvre supérieure et inférieure. Lors du défilé, Peter a créé cette bouche sorcière avec le Diorshow On Stage Crayon 099 Black. Le tout est complété par Rouge Dior Forever dans une teinte au choix parmi 111 Forever Night, 500 Nude Soul, 626 Forever Famous, 720 Forever Icons, 828 Forever Unapologetic ou 999 Forever Dior.

Mise en beauté sous le signe Yves Saint Laurent #

Les yeux sont soulignés de noir et le rouge à lèvres est un rouge généreux et velouté. Que ce soit en version noire ou argentée, il était associé à un maquillage très léger chez Givenchy, où un soupçon de brun caressait la ligne des cils inférieurs. Un look raffiné et parisien à tester pour les soirées.

Les accessoires cheveux tendance #

Alors que d’élégantes tiares bijoux défilaient chez Giambattista Valli, le coiffeur Guido Palau a opté pour des ponytails sculpturales entourées d’un ruban noir et recouvertes d’un bandeau qui couvrait le front lors du défilé Schiaparelli. Un style romantique et sophistiqué pour accessoiriser vos coiffures cette saison.

Le regard sublimé avec des tons doux et naturels #

Les regards au premier plan de la Fashion Week de Paris présentaient principalement des gammes de couleurs douces et naturelles. Les teintes nacrées étaient prédominantes sur les paupières supérieures, tandis que le mascara était appliqué avec parcimonie sur les cils. Pour celles qui souhaitent expérimenter ce look, essayez des ombres à paupières dans les tons beiges, bruns ou dorés.

Mise en valeur des sourcils #

Les sourcils sont restés un élément clé dans plusieurs défilés de la semaine de la mode parisienne. Qu’ils soient naturels, brossés vers le haut ou légèrement accentués avec des produits spécifiques, les sourcils renforcent l’expression du visage et donnent du caractère au maquillage global. N’hésitez pas à travailler vos sourcils pour compléter votre look make-up.

Lèvres glossy ou mates : deux tendances pour plaire à toutes #

Deux textures se sont démarquées lors des défilés de la Fashion Week : les lèvres brillantes et les lèvres mates. Chez certaines marques, le rouge à lèvres était appliqué généreusement pour donner un effet glossy, tandis que chez d’autres, on pouvait voir des couleurs mates intenses avec des textures veloutées. Ces deux styles sont parfaits pour changer de look selon votre humeur du jour.

L’audace des teintes vives #

Même si les palettes de couleur claires ont été mises en avant, certaines maisons ont osé des teintes plus vives et audacieuses : oranges, roses fuchsia ou bleu électrique. Tant sur les paupières que sur les lèvres, ces touches colorées apportent une touche de fantaisie et d’énergie qui dynamisera votre maquillage quotidien.

En somme, la Fashion Week parisienne a annoncé une saison haute en couleur et riche en inspiration. N’hésitez pas à vous approprier ces nouvelles tendances beauté et à exprimer votre propre style tout au long de cette saison printemps-été 2024.