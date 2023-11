Cadeaux de beauté à petit prix : 20 idées géniales à moins de 30€ pour un Noël réussi

À l’approche des fêtes de fin d’année, il est temps de penser aux cadeaux de beauté à petit prix que nous allons offrir à nos proches. Pour cette occasion, voici notre sélection de 20 idées cadeaux beauté à moins de 30€ qui feront plaisir sans se ruiner.

Les soins du visage comme cadeaux de beauté à petit prix #

Toutefois, pour les amateurs de soins du visage, plusieurs marques proposent des coffrets à prix abordables. Parmi eux, le duo de soins Byoma, adapté à tous les types de peau et composé d’un nettoyant doux et d’une lotion tonique apaisante.

Coffrets de masques : #

De plus, si vous êtes à la recherche d’un cadeau cocooning, optez pour un coffret de masques comme celui de la Sephora Collection, regroupant plusieurs masques en tissus hydratants et apaisants pour le visage et les yeux.

Le maquillage : #

Pour les fans de make-up, offrez une palette Emily in Paris x Essence inspirée de la célèbre série télévisée. Cette palette propose une sélection de teintes neutres et colorées, idéales pour réaliser de nombreux looks différents.

Les indispensables : #

Cependant, certaines marques proposent également des kits regroupant leurs best-sellers, comme le kit Fenty Beauty comprenant un mini gloss et un highlighter pour parfaire son maquillage. Autre option, le mascara Charlotte Tilbury, idéal pour celles qui souhaitent sublimer leur regard.

Les parfums : #

De plus, offrir un parfum est toujours une bonne idée. Pour rester dans un budget raisonnable, pensez à la marque Caudalie et son coffret embrassant avec passion leurs produits-phare : l’eau de toilette Thé des Vignes et le soin corps nourrissant.

Les bougies parfumées : #

Si vous préférez offrir un cadeau d’ambiance, les bougies parfumées sont une excellente option. La Compagnie de Provence propose un joli coffret de trois mini-bougies aux senteurs méditerranéennes représentatives de leur gamme emblématique.

Les soins du corps comme cadeaux de beauté à petit prix #

Toutefois, pour gâter vos proches, offrez-leur un kit composé de plusieurs produits pour dorloter leur peau. Le coffret Garancia Jardin des Secrets regroupe quatre produits cultes de la marque pour une routine corps complète et sensorielle.

Les soins des mains : #

En hiver, nos mains ont besoin de beaucoup d’attention. Offrez à vos proches un kit Erborian comprenant une crème main et un masque réparateur formulé aux actifs raffermissants et hydratants. Idéal pour prendre soin de ses mains durant les froides journées d’hiver.

Les soins capillaires : #

Cependant, pour permettre à vos proches d’avoir une chevelure de rêve, pensez au coffret Moroccanoil, un kit spécialement conçu pour hydrater et réparer les cheveux en profondeur.

Olaplex : la réparation ultime des cheveux #

L’Olaplex a connu un succès fulgurant grâce à sa capacité à réparer et protéger les cheveux. Misez sur leur célèbre traitement n°3 pour offrir à vos proches une solution innovante pour prendre soin de leurs cheveux à la maison.

Les coffrets pour peaux sensibles : #

Toutefois, vous souhaitez faire plaisir à quelqu’un ayant une peau sensible ou souffrant de rougeurs. Alors, optez pour le coffret Cicarepair de Dr.Jart+. Ce kit regroupe deux soins apaisants et réparateurs, spécialement formulés pour les peaux sensibles et irritées.

Vous avez cette sélection de 20 idées cadeaux beauté à moins de 30€. Vous disposez désormais toutes les clés en main pour trouver le présent idéal. Il sera possible de combler vos proches lors des fêtes de fin d’année !