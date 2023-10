Profitez de la générosité de Sephora : -25% sur les marques de maquillage les plus en vogue !

Ne manquez pas l'occasion d'économiser sur vos achats de produits de beauté grâce à Sephora, qui vous offre une remise exceptionnelle de 25% sur les plus grandes marques de maquillage du moment.

Du 19 septembre au 16 novembre 2023, commandez en ligne et faites des économies conséquentes sur le montant total de vos achats. Restez branchée sur les tendances beauté sans vous ruiner avec cette offre incontournable !

Bénéficiez de réductions exclusives pour les membres du programme fidélité #

Pour profiter de cette baisse de prix, connectez-vous sur le site de Sephora avec votre compte fidélité.

Achetez autant de rouges à lèvres, mascaras, poudres ou fonds de teint que vous le souhaitez et ajoutez-les à votre panier. Une fois que vous aurez atteint 49€ d’achat, votre rabais de 25% sera automatiquement appliqué lors du passage en caisse ! Si vous n’êtes pas encore un client privilégié, ne vous inquiétez pas : il est inutile de vous rendre en magasin pour adhérer gratuitement au programme de fidélité. Saisissez cette opportunité dès maintenant et faites le plein de vos articles favoris grâce aux promotions disponibles sur le site de Sephora.

Découvrez l’univers sublime du maquillage Chanel #

L’une des grands marques mises en avant dans cette sélection est sans aucun doute Chanel.

Grâce à cette offre incroyable, vous pourrez profiter des 45 références de maquillage haut-de-gamme proposées par la maison française.

Belle Mine ensoleillée : une crème teintée sublime qui illuminera votre visage pour seulement 42,75€

Belle Mine Naturelle : un fond de teint haute tenue pour un effet seconde peau à 48€ seulement

Profitez de l’élégance et du raffinement de Chanel pour parfaire votre look au quotidien, et ce, à petits prix grâce à Sephora.

Mettez vos yeux en valeur avec le mascara Diorshow Pump ‘N’ Volume #

En complément de votre maquillage Chanel, pourquoi ne pas opter pour un mascara signé Dior, également disponible à un tarif préférentiel sur le site de Sephora ? Le Diorshow Pump ‘N’ Volume, célèbre pour son effet volume intense, vous permettra d’afficher un regard de biche inoubliable pour seulement 42€.

Alliez beauté, qualité et économies avec cette sélection exceptionnelle de produits de luxe à petits prix.

Faites-vous plaisir tout en faisant des économies #

Cette offre promotionnelle exclusive est l’occasion idéale pour s’offrir les incontournables du maquillage ou craquer pour les dernières nouveautés, tout en respectant votre budget.

N’hésitez plus à vous faire plaisir à moindres frais, le site Sephora vous garantit des réductions de -25% sur une large sélection de produits haut-de-gamme pour que la beauté soit accessible à tous.

Un shopping en ligne simplifié et rapide #

Pour profiter de cette offre, il vous suffit de vous rendre sur le site de Sephora, de vous connecter avec votre compte fidélité et d’effectuer vos achats tranquillement depuis chez vous. Rapide et pratique, le e-shopping facilite votre quotidien tout en vous permettant de réaliser des économies importantes.

Un service client à votre écoute #

Si vous avez besoin de conseils ou si vous rencontrez un quelconque problème lors de votre commande, n’hésitez pas à contacter le service client de Sephora qui se fera un plaisir de vous aider et de répondre à toutes vos questions.

Ne ratez pas cette offre exceptionnelle valable du 19 septembre au 16 novembre 2023 sur le site de Sephora ! Faites-vous plaisir avec les plus grandes marques de maquillage à prix réduit, sans oublier de récompenser votre fidélité avec 25% de remise immédiate sur votre panier d’achat.