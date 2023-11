Le gratin dauphinois de grand-mère : le plat réconfortant qui enflamme les foules

Un plat incontournable à base de pommes de terre et de crème #

Ce plat traditionnel français est adoré par des millions de personnes pour son goût savoureux et sa texture crémeuse.

Il se compose principalement de pommes de terre à chair ferme, de crème fraîche épaisse et de lait.

Les ingrédients nécessaires pour préparer ce délice #

Pour réaliser le gratin dauphinois de grand-mère, voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

2 kg de pommes de terre à chair ferme

60 cl de crème fraîche épaisse

60 cl de lait entier

1 gousse d’ail

Muscade

Sel

Poivre

La préparation pas à pas pour réussir votre gratin #

Étape 1 : Préchauffez votre four à 180°C (th. 6).

Étape 2 : Épluchez et lavez les pommes de terre, puis coupez-les en fines rondelles.

Étape 3 : Frottez un plat allant au four avec la gousse d’ail épluchée et coupée en deux.

Étape 4 : Dans une casserole, mélangez la crème fraîche avec le lait, puis assaisonnez avec du sel, du poivre et de la muscade râpée.

La cuisson pour obtenir un gratin doré et crémeux #

Disposez les rondelles de pommes de terre dans le plat en formant des couches successives. Versez ensuite le mélange de crème et de lait par-dessus. Enfournez le gratin dauphinois de grand-mère pendant environ 1 heure, jusqu’à ce qu’il soit bien doré et que les pommes de terre soient tendres. Servez chaud et dégustez.

Des idées d’accompagnements pour sublimer votre gratin #

Pour rendre votre gratin dauphinois de grand-mère encore plus savoureux, vous pouvez ajouter quelques ingrédients supplémentaires avant la cuisson :

1 diot fumé (ou non) par personne

Une tranche de jambon ou de bacon

Le choix des légumes pour une touche de verdure #

Servez également votre gratin avec une salade, comme une salade de mâche, pour apporter une note de fraîcheur à votre repas. Vous pouvez également opter pour une salade composée à base de tomates, concombre et olives noires.

Les avis des internautes sur ce plat réconfortant #

Ce célèbre gratin dauphinois de grand-mère ne laisse personne indifférent : il a reçu des avis élogieux et enthousiastes de la part d’internautes qui l’ont essayé :

«Trop bon !»

«Pour un plat complet, ajouter avant cuisson 1 diot fumé ou non par personne et servir avec une salade de mâche.»

N’hésitez pas à partager vos propres astuces et variantes pour personnaliser cette recette traditionnelle qui ravira vos convives.

Conclusion : le gratin dauphinois de grand-mère, un must-have de la cuisine française #

Pour préparer et déguster un authentique gratin dauphinois de grand-mère, suivez les étapes présentées dans cet article. Les ingrédients sont simples, mais la combinaison de saveurs est unique et séduisante. N’hésitez plus, retroussez vos manches et offrez-vous les plaisirs du palais avec ce plat réconfortant qui enflamme les foules !