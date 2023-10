Pour les peaux matures dès 50 ans, voici les 11 fonds de teint incontournables

Les peaux matures ont des besoins spécifiques et choisir le bon fond de teint peut faire toute la différence.

Trouver le fond de teint idéal pour les peaux matures dès 50 ans #

Les maquilleurs professionnels et les experts en soins de la peau s’accordent à dire qu’il est essentiel d’opter pour une formule qui apporte hydratation, uniformité du teint et éclat naturel.

Le choix des maquilleurs professionnels : la Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani #

Selon la maquilleuse de célébrités Carolina Dalí-Trites, il faut rechercher des fonds de teint qui « corrigent les imperfections spécifiques aux peaux matures, telles que la perte de radiance, l’inégalité du teint et les déséquilibres d’hydratation ». Ainsi, une des options les plus recommandées par les professionnels est la Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani.

D’autres maquilleuses professionnelles, comme Janice Kinjo et Tobi Henney, sont également adeptes de cette formule. Elles la plébiscitent notamment car elle ne marque pas les ridules et semble se fondre avec la peau, agissant comme une véritable « seconde peau ». Inspirée par la texture de la soie, cette base sans huile offre une couverture moyenne et un fini lumineux qui donne l’impression de rayonner de l’intérieur.

Quelques autres incontournables pour les peaux matures #

Bien sûr, la Luminous Silk Foundation n’est pas le seul choix pour les peaux matures. Voici quelques autres options conseillées par des experts en maquillage et en soins de la peau :

1. Le fond de teint hydratant Lancôme Skin Feels Good #

Ce fond de teint léger à la texture gel-crème est spécialement formulé pour offrir un maximum d’hydratation aux peaux matures. Il permet une couverture légère à moyenne tout en offrant un fini naturel et lumineux.

2. La CC Crème Dior Capture Totale #

Destinée aux peaux matures dès 50 ans, cette CC Crème allie correction colorielle et traitement anti-âge. Elle promet d’améliorer l’apparence du teint au fil du temps tout en offrant une couverture modulable.

3. La Barepro Performance Wear Liquid Foundation de BareMinerals #

Cette formule longue tenue offre un fini mat naturel sans assécher la peau. Elle est idéale pour celles qui préfèrent un rendu un peu moins brillant tout en conservant l’aspect naturel souhaité.

4. Le Fond de Teint Couvrance Satinée Effet Liftant de Clarins #

Ce fond de teint luxueux propose une couvrance modulable et un effet lift immédiat grâce aux actifs végétaux qui détendent et lissent la peau. En outre, il protège la peau contre les UVA et UVB, contribuant ainsi à prévenir les signes de vieillissement prématuré.

5. Le Fond de Teint Tenue et Confort SPF 15 d’Yves Rocher #

Ce fond de teint promet une tenue longue durée, un confort optimal grâce à sa formule hydratante et une couverture modulable pour s’adapter aux besoins spécifiques des peaux matures.

Au final, pour les peaux matures dès 50 ans, il existe plusieurs fonds de teint incontournables. Le choix dépendra essentiellement des préférences personnelles et des besoins de la peau. Il est recommandé de consulter un expert en maquillage ou en soins de la peau qui pourra orienter vers la meilleure option en fonction du type de peau et de ses besoins spécifiques. Quoi qu’il en soit, il est important d’opter pour une formule hydratante qui permettra d’afficher un teint uniforme et lumineux, sans effet « plâtre » ou accumulation dans les ridules.