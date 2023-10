Astuce du cinéma, maquillage impeccable, et la méthode est facile

Les secrets du maquillage indéfectible directement du grand écran

C’est notamment le cas d’une méthode utilisée depuis les années 1920 dans le monde du cinéma qui garantit un maquillage impeccable durant 24 heures sans bavure. Découvrez dans cet article cette technique facile à mettre en œuvre et adaptée à tous les types de peau.

Le contexte historique : le cinéma muet #

Il est intéressant de s’arrêter quelques instants sur l’origine de cette technique de maquillage. Elle a vu le jour dans les années 1920, alors que les films étaient encore muets et projetés en noir et blanc. À cette époque, les maquilleurs professionnels avaient déjà développé des techniques spécifiques pour que les acteurs n’aient pas besoin de subir de multiples retouches durant les tournages. Ainsi, malgré le manque de technologie avancée en matière de produits cosmétiques, ces artistes étaient capables d’obtenir un rendu maquillage parfait.

La méthode du grand écran : une astuce simple et efficace #

Même si plusieurs méthodes dédiées au maintien du maquillage fleurissent sur les réseaux sociaux (feuilles matifiantes, poudres libres, sprays fixateurs ou encore eaux thermales), il existe donc une méthode qui a prouvé son efficacité depuis des décennies. Il s’agit d’une technique très simple et accessible à tous, qui consiste à parfaire son maquillage en tapotant légèrement son visage avec un coton imbibé d’eau glacée bien essoré.

En reprenant le même principe que l’eau thermale, le froid va permettre de fixer votre maquillage et de le maintenir parfaitement en place. Cependant, contrairement aux sprays rafraîchissants, l’eau ne s’évapore pas sur votre visage. De plus, le coton permet de retirer tout excès de produit qui n’a pas adhéré correctement à votre peau.

Pour une application précise et efficace, vous pouvez opter pour des petits cotons ronds. Ce format vous permettra d’atteindre certaines zones spécifiques, comme les côtés du nez ou les coins internes des yeux, sans perturber votre maquillage.

Les avantages de cette technique ancestrale #

Cette astuce du grand écran offre plusieurs avantages non négligeables. Tout d’abord, elle est extrêmement facile et rapide à réaliser. Il suffit de quelques minutes pour mettre en œuvre ce geste qui garantira un maquillage impeccable durant 24 heures.

De plus, il s’agit d’une méthode économique, puisqu’il ne nécessite qu’un coton et de l’eau froide. Aucun achat supplémentaire de produit n’est donc requis.

Enfin, cette technique convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. En effet, le froid a également un effet apaisant sur ces dernières.

Un maquillage longue durée et sans retouches #

Cette méthode de fixation du maquillage issue du monde du cinéma vous promet une tenue sans faille pendant toute la journée, sans nécessiter de retouches fréquentes. Attention cependant à bien préparer votre visage avec des soins adaptés pour optimiser encore davantage cette tenue. Il est important d’avoir une bonne routine beauté en amont, notamment en matière de nettoyage et d’hydratation de la peau. Cela permettra aux produits cosmétiques de mieux adhérer à votre épiderme et de prolonger ainsi leur durée de vie.

En conclusion, si vous recherchez une astuce simple, efficace et économique pour fixer votre maquillage et profiter d’un rendu impeccable durant 24 heures, pensez à adopter cette méthode venue tout droit du grand écran. Plusieurs décennies d’utilisation dans l’industrie du cinéma témoignent de son efficacité redoutable et sa facilité de mise en œuvre la rend accessible à toutes et tous, quel que soit votre niveau de compétence en maquillage.

