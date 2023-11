Comment intégrer des motifs audacieux dans vos tenues hivernales sans faux pas ?

Pour éviter les faux pas avec les tenues hivernales, suivez ces conseils et astuces. Sachez comment intégrer ces éléments sans oublier la balance entre motifs forts et couleurs discrètes.

Miser sur le monochrome pour les tenues hivernales #

Le monochrome est un choix sûr pour porter des imprimés audacieux. Il permet d’afficher un motif fort sans en faire trop.

Opter pour le noir et blanc #

Le duo noir et blanc est une valeur sûre. Pas besoin de réfléchir à d’autres couleurs : vous êtes toujours chic et élégant(e).

Varier les intensités de la même couleur #

Vous pouvez jouer avec les nuances d’une seule couleur. Grâce au camaïeu et à la profondeur des teintes, votre look sera harmonieux.

Équilibrer les pièces fortes avec des éléments discrets #

Choisir un vêtement à fort caractère implique de laisser les autres pièces discrets. C’est important pour ne pas surcharger visuellement la tenue.

Dénicher la pièce forte pour les tenues hivernales #

Soyez attentif(ve) aux détails comme les textures ou les accents métalliques. Les matières telles que la laine bouillie ou le cuir suédé ajoutent une touche moderne.

Apaiser avec des éléments neutres #

Pour équilibrer, optez pour une robe avec un motif discret et accompagnez-la de bottes simples. Les couleurs neutres comme le gris, beige, noir et blanc sont toujours efficaces.

Jouer sur les coupes et les longueurs #

Mélangez des pièces ajustées à d’autres plus larges pour un rendu harmonieux. Associez, par exemple, un pantalon large à imprimés avec un haut près du corps.

Trouver le bon rapport entre motif et surface #

Plus la surface occupée par le motif est importante, plus il vaut mieux choisir des motifs discrets. Les accessoires permettent d’ajouter une note de fantaisie sans trop en faire.

Associer les motifs aux bonnes morphologies #

Tenir compte de votre silhouette est essentiel. Les grosses fleurs peuvent donner l’impression de prendre du volume, tandis que les rayures verticales allongent la silhouette.

Oser le mix d’imprimés #

Mixer les imprimés, c’est tendance mais dangereux. N’hésitez pas à puiser dans votre garde-robe pour expérimenter, tout en gardant quelques repères.

Alterner des motifs similaires pour les tenues hivernales #

Ayez deux/trois motifs phares cette saison : fleuris, géométriques ou animaliers. Pour éviter les faux pas, assurez-vous qu’ils se marient bien.

Se fier à l’harmonie des couleurs #

Rappeler les mêmes tons permet d’unifier le look et facilite la combinaison. Pour harmoniser, choisissez un imprimé comme base et ajoutez-y des éléments en rappel.

Ajouter une touche de couleur par un accessoire #

Apporter de la vie à un ensemble monochrome grâce à un accessoire coloré. Le bonnet, écharpe ou paire de gants offrent une option originale pour réchauffer sa tenue.

Misez sur un sac à main audacieux #

Sachant qu’il ne tient pas compte de la morphologie, il reste une valeur sûre. Apportez donc une touche audacieuse en choisissant un modèle coloré ou un imprimé marquant.

Les bijoux pour un style assuré pour les tenues hivernales #

N’hésitez pas à mettre en avant colliers, bracelets et autres boucles d’oreilles. Utilisés avec parcimonie, ils viendront parfaire votre look hivernal.

Intégrer des motifs audacieux dans vos tenues hivernales est facile si vous gardez en tête ces conseils. Vous serez stylé(e) et original(e) tout au long de cette saison.