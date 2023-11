La magie des saveurs : gratin dauphinois de grand-mère

Cousin de la tartiflette, ce plat se base sur des ingrédients simples comme les pommes de terre, le lait et la crème fraîche.

Les ingrédients du gratin dauphinois #

Pour concocter un savoureux gratin dauphinois de grand-mère, il faut choisir des produits de qualité :

Pommes de terre #

Optez pour des variétés à chair ferme. Leur texture convient parfaitement à ce type de recette.

Lait et crème fraîche #

Le choix du lait et de la crème fraîche est crucial. Privilégiez des produits entiers pour une consistance crémeuse.

Ail et muscade #

Ces deux épices rehaussent les saveurs du gratin et lui confèrent une petite touche d’originalité.

Préparation des pommes de terre #

Il faut tout d’abord éplucher et laver soigneusement les pommes de terre. Ensuite, essuyez-les avec un torchon propre et sec. Coupez-les ensuite en fines rondelles régulières. Certaines personnes aiment les faire précuire dans du lait avant de les disposer dans le plat à gratin, tandis que d’autres les préfèrent crues.

Assemblage du gratin dauphinois #

Prenez un grand plat à gratin, idéalement en céramique. Frottez généreusement l’intérieur avec une gousse d’ail épluchée et coupée en deux. Beurrez ensuite le fond et les parois du plat pour éviter que les pommes de terre n’accrochent lors de la cuisson au four.

Disposition des pommes de terre #

Répartissez joliment les rondelles de pommes de terre dans le plat à gratin en formant des couches superposées. Entre chaque couche, ajoutez une pincée de sel, de poivre et de muscade râpée ainsi qu’un peu de crème fraîche. Les rondelles doivent être bien alignées pour favoriser une cuisson homogène.

Verser le lait et la crème #

Mélangez le lait et la crème liquide dans une casserole, faire chauffer sur le feu doux, puis versez lentement cette préparation sur les pommes de terre. Le mélange doit arriver au niveau des morceaux sans les recouvrir totalement.

Cuisson du gratin dauphinois au four #

Allumez votre four à 180°C (th 6) et laissez-le préchauffer quelques minutes. Enfournez ensuite le plat sur la grille du milieu et laissez cuire pendant environ 1 heure. Le temps de cuisson peut varier d’un four à l’autre, contrôlez la cuisson en piquant les pommes de terre avec un couteau.

Surveiller et ajuster la cuisson #

Pour un gratin doré et croustillant, passez-le sous le gril quelques instants avant la fin de la cuisson. Surveillez attentivement pour ne pas brûler la surface.

Dégustation du gratin dauphinois #

Laissez reposer quelques minutes avant de servir votre gratin dauphinois de grand-mère. Vous pouvez l’accompagner d’une belle salade verte assaisonnée simplement avec une vinaigrette faite maison. Le gratin peut également être servi en accompagnement d’une viande ou d’une volaille, selon les préférences et les envies de chacun.

Conservation et réchauffage #

Si vous avez des restes de gratin dauphinois, conservez-les au réfrigérateur pendant 1 à 2 jours maximum. Pour réchauffer le plat, utilisez le four plutôt que la micro-onde afin de préserver au mieux ses saveurs et textures.

Astuce de grand-mère pour varier les plaisirs #

Pour surprendre les papilles, ajoutez quelques légumes de saison dans votre gratin dauphinois, comme des courgettes, des poireaux ou encore des champignons.