Découvrez les plaisirs simples de la cuisine avec la recette de la quiche lorraine selon grand-mère

La quiche lorraine selon grand-mère est un plat savoureux et réconfortant.

Cette recette nous ramène aux plaisirs simples de la cuisine.

Origine et histoire de la quiche lorraine #

La quiche lorraine est une tarte salée originaire de Lorraine, région du nord-est de la France.

Elle est composée d’une pâte brisée, garnie d’un appareil à base de crème, œuf, et lardons.

C’est une des recettes les plus connues et appréciées du patrimoine culinaire français.

Evolution de la quiche lorraine au fil du temps #

Le mot « quiche » vient du mot allemand « Kuchen », signifiant simplement « gâteau ». La recette traditionnelle nécessite seulement quatre ingrédients : pâte brisée, œufs, crème fraîche et lardons.

Au fil du temps, diverses variantes ont été développées, incluant le fromage, les légumes ou encore le poisson.

Ingrédients pour une délicieuse quiche lorraine selon grand-mère #

Pour préparer cette succulente recette, il faut rassembler les ingrédients suivants :

1 pâte brisée : faites maison ou achetée prête à dérouler;

faites maison ou achetée prête à dérouler; 200 grammes de lardons : fumés ou nature selon vos préférences;

fumés ou nature selon vos préférences; 3 œufs : de taille moyenne et bien frais;

de taille moyenne et bien frais; 20 cl de crème fraîche épaisse : pour donner une consistance crémeuse à votre quiche;

pour donner une consistance crémeuse à votre quiche; Sel et poivre : pour assaisonner la préparation.

Étapes de préparation de cette recette traditionnelle #

Suivez ces étapes simples pour réaliser une parfaite quiche lorraine selon grand-mère :

1. Préparation de la pâte brisée #

Abaissez la pâte brisée dans un moule à tarte, précédemment beurré et fariné. Piquez le fond avec une fourchette pour éviter qu’elle ne gonfle à la cuisson.

2. Cuisson des lardons #

Faites revenir les lardons dans une poêle sans ajouter de matière grasse. Égouttez-les sur du papier absorbant pour retirer l’excès de gras.

3. Préparation de l’appareil à quiche #

Dans un saladier, battez les œufs avec la crème fraîche. Assaisonnez de sel et de poivre, selon votre goût. Ajoutez ensuite les lardons à cette préparation et mélangez délicatement.

4. Montage et cuisson de la quiche lorraine selon grand-mère #

Versez l’appareil à quiche sur la pâte brisée et enfournez dans un four préchauffé à 180° Celsius pendant environ 30 minutes. La quiche est prête lorsqu’elle est bien dorée et que l’appareil a pris.

Accompagnement et variantes de la quiche lorraine selon grand-mère #

La quiche lorraine selon grand-mère peut être dégustée chaude, tiède ou froide. Elle se marie parfaitement avec une salade verte, pour un repas équilibré et gourmand.

Variantes de la quiche lorraine traditionnelle #

Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à tester des recettes de quiches différentes en y ajoutant des légumes comme des épinards, des courgettes ou encore du poivron. Vous pouvez également remplacer les lardons par du saumon fumé, du jambon blanc ou même du tofu pour une version végétarienne.

Astuces pour réussir la quiche lorraine selon grand-mère à coup sûr #

Voici quelques conseils pour rendre votre quiche inratable et encore plus savoureuse :

Cuisson de la pâte à blanc #

Pour éviter que la pâte soit trop humide et ne cuise pas correctement, vous pouvez la précuire à blanc avant d’ajouter la garniture. Pour cela, recouvrez la pâte de papier aluminium et placez-y des poids de cuisson ou des légumes secs. Enfournez pendant environ 10 minutes à 180°. Enlevez ensuite les poids et poursuivez la recette comme indiqué.

Utilisation de lardons fumés pour plus de goût #

Pensez à préférer des lardons fumés pour donner encore plus de saveur à votre quiche. Vous pouvez également ajouter une pincée de noix de muscade pour parfumer davantage cette recette traditionnelle.

Quand servir la délicieuse quiche lorraine selon grand-mère ? #

La quiche lorraine selon grand-mère est un plat idéal pour diverses occasions :

Repas du soir en famille ou entre amis : le côté réconfortant de la quiche ravira tout le monde;

le côté réconfortant de la quiche ravira tout le monde; Pique-nique : facile à emporter et à déguster froide, c’est le plat parfait;

facile à emporter et à déguster froide, c’est le plat parfait; Buffet : présentée en petit format, elle est aussi très appréciée lors d’apéritifs dinatoires.

Avec cette recette familiale, redécouvrez les plaisirs simples de la cuisine et régalez petits et grands avec cette authentique quiche lorraine selon grand-mère.

